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Политика

Совет печати Азербайджана обратился к российским СМИ 12.05.2017 19:21

Некоторые антиазербайджанские и проармянские силы в руководстве России пытаются добиться юридического приостановления деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Совета печати Азербайджана, адресованном российским СМИ. 

«Как результат их совместной деятельности можно указать обращение министерства юстиции РФ в Верховный суд для ликвидации государственной регистрации ВАК», - говорится в обращении.

Совет печати отмечает, что аннулирование государственной регистрации ВАК в первую очередь повлияет на исторически сформировавшиеся хорошие азербайджано-российские отношения.

«Мы убеждены в неприемлемости нанесения ущерба связям между двумя соседними странами в какой-либо форме и уверены, что подобную точку зрения разделяют прогрессивные сегменты обществ обеих стран», - говорится в обращении.

В обращении также указывается, что отмена государственной регистрации этой организации  вызывает серьезную озабоченность у азербайджанцев.

«Приостановление деятельности ВАК будет воспринято в качестве неприятного прецедента и со стороны других национальных меньшинств, проживающих в этой стране», - говорится в обращении.

Совет печати выражает уверенность, что российские журналисты чувствительно воспримут это обращение и примут активное участие в предотвращении кампании, направленной на прекращение деятельности и аннулирование государственной регистрации рганизации.

Следует отметить, что функционирующий в России Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) может быть ликвидирован.

Так, министерство юстиции России ранее обратилось в Верховный суд для его ликвидации, приведя в качестве основания нарушения в ходе его деятельности законодательства страны.

15 мая этого года в Верховном суде России состоится процесс по иску министерства об отмене регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Всероссийский азербайджанский конгресс был создан в 2001 году.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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