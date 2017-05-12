USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
Политика

Чингиз Абдуллаев: Это те самые люди, которые нас продают и предают - ВИДЕО 12.05.2017 18:33

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев выразил негодование в связи с грубым искажением его высказываний в ходе выступления на открытии одного из книжных магазинов в Баку.

Возмущение всемирно известного писателя было настолько сильным, что вынудило его написать статус в соцсети Facebook.

 «Дорогие друзья! Видео, где я выступал на открытии книжного магазина посмотрели более трехсот двадцати тысяч человек! Я получил тысячи откликов. Люди согласны, что для развития и прогресса народ обязан совершенствоваться. Развивать культуру и науку. Но нашлись наши местные подонки, которые распространяют заведомую ложь. Я говорил о проданных книжных магазинах: которые оказались нам не нужны. А эти мерзавцы подменяют слова «магазины» на «землю», оскорбляя от моего имени всю нацию и память павших героев, говоря о том, что якобы я сказал «мы продали свою землю соседям».

Степень цинизма и подлости действительно не имеет границ! Но это как раз те самые люди, которые нас и продают! И предают тоже! Казалось, что ничего нельзя придумать - есть видео, которое можно прослушать, но нарочно распространяют такие грязные слухи! Можете смело называть подлецами тех, кто распространяет подобные слухи. От моего имени. Как «награду» за особое рвение в деле защиты национальных интересов!», - подчеркивает Чингиз Абдуллаев.

Наглядным подтверждением слов маститого писателя является видеофрагмент того самого выступления. С приведенными Чингизом Абдуллаевым в ходе этого выступления фактами действительно трудно не согласиться. Ведь многие, особенно представители зрелого поколения, помнят, как бакинцы буквально ночевали у книжных магазинов.

«Сейчас молодые не верят, как такое возможно – ночевать там [у книжных магазинов]. Потом мы их продали (мы, а не армяне) – с одной стороны открыли магазин колготок, с другой – парикмахерскую», - говорит Чингиз Абдуллаев, и с присущим ему тонким чувством юмора добавляет:

«По моей голове вы видите, что я мало пользуюсь парикмахерской. Не ношу и колготок – люблю женщин, а не мужчин».

Но потом закрыли и их, открыв большой магазин… – пусть! Но мы как бы объявили народу: оставайтесь глупыми…Не будет ни Низами, ни Физули, ни Бальзака, ни Золя. Они нам не нужны!..Это сделали не наши соседи, а мы…»

«Я как-то говорил, хочу сказать и сейчас:  я знаю,  как мы одержим победу над нашими соседями. Они 25 лет сидят в окопах и ждут, что рано или поздно азербайджанцы придут и отвоюют свои земли, мы же на 8 [теле]каналах с утра до вечера едим, пьем и танцуем, и показываем рекламу домов торжеств!» - заявил Народный писатель Азербайджана.

«За 25 лет я не видел рекламу ни одной умной книги», - подчеркнул Чингиз Абдуллаев, констатировав, что развитие и будущее народа зависят, в том числе, от чтения.

«И мы каждый день должны говорить это детям.

Вот вчера писали, что выявили предателей. И мы сейчас пишем: как же это случилось? Как это, у нас выявили предателей, которые работали на соседей?! Они будут, если мы твердим  детям: «Не читай книги, главное – деньги. Деньги. Можно предать Родину, можно предать семью – если он не будет читать, у него не будет совести, он не будет любить Родину… »

Думается, добавлять что-либо к сказанному Народным писателем попросту не имеет смысла.

Ф.Багирова

1047количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Полиция Баку разыскивает родителей найденного на улице ребенка – ФОТО – ОБНОВЛЕНОНародная артистка Азербайджана впервые выходит замуж в 49 лет – ФОТО – ВИДЕОРоссийский ведущий Киселев разбил в Крыму лицо - ФОТОСитуация на НГДУ «28 Мая» находится под контролем - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазван порядковый номер выступления Dihaj в финале «Евровидения 2017» - ВИДЕОАртур Гаспарян: «Азербайджан, как всегда, выставил на «Евровидение» сильный песенный и артистический ресурс» - ВИДЕОПервые «Быстрые свидания» в Баку: как это было?О закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с Исламиадой - СПИСОК – ФОТОИспанские СМИ раскрыли причину разрыва отношений Карима Бензема и РианныСМИ: Суд в Британии обязал миллиардера-азербайджанца выплатить бывшей жене $588 млн

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 мая18:42 «Мерседес» быстрее «Феррари», Хэмилтон лучший в пятницу – ОБНОВЛЕНО18:33 Чингиз Абдуллаев: Это те самые люди, которые нас продают и предают - ВИДЕО18:16 В Баку прошло первое заседание Постоянного совета министров молодежи стран ОИС - ФОТО18:05 Сергей Смагин: «Мамедъяров и Грищук считаются основными претендентами на победу в Гран-при ФИДЕ»17:51 Audi Центр Баку представляет совершенно новую модель Audi Q2 – ВИДЕО17:39 Полиция Баку разыскивает родителей найденного на улице ребенка – ФОТО – ОБНОВЛЕНО17:36 Банки РФ выдавали миллионные кредиты под залог бочек с водой17:15 Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» будет судить Скомина17:02 УЕФА планирует ввести новую систему послематчевых пенальти17:01 Госкомитет Азербайджана: Прекращение деятельности ВАК противоречит интересам России и Азербайджана16:58 Праздник для фанатов Формулы 1. Что происходило на Гран-при Барселоны в четверг – ВИДЕО16:55 Соблазнительная красотка Диана Ка в откровенной фотосессии в нижнем белье от Фидан Осман - ФОТО16:53 В апреле Погранслужба пресекла попытку ввезти в Азербайджан армянский алкоголь и продукты16:50 Один в один: актриса Кенуль Нагиева в образах легендарных кинодив – ФОТО – ВИДЕО16:36 В Австралии сенатор покормила дочь грудью во время голосования в парламенте - ФОТО