Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев выразил негодование в связи с грубым искажением его высказываний в ходе выступления на открытии одного из книжных магазинов в Баку.

Возмущение всемирно известного писателя было настолько сильным, что вынудило его написать статус в соцсети Facebook.

«Дорогие друзья! Видео, где я выступал на открытии книжного магазина посмотрели более трехсот двадцати тысяч человек! Я получил тысячи откликов. Люди согласны, что для развития и прогресса народ обязан совершенствоваться. Развивать культуру и науку. Но нашлись наши местные подонки, которые распространяют заведомую ложь. Я говорил о проданных книжных магазинах: которые оказались нам не нужны. А эти мерзавцы подменяют слова «магазины» на «землю», оскорбляя от моего имени всю нацию и память павших героев, говоря о том, что якобы я сказал «мы продали свою землю соседям».

Степень цинизма и подлости действительно не имеет границ! Но это как раз те самые люди, которые нас и продают! И предают тоже! Казалось, что ничего нельзя придумать - есть видео, которое можно прослушать, но нарочно распространяют такие грязные слухи! Можете смело называть подлецами тех, кто распространяет подобные слухи. От моего имени. Как «награду» за особое рвение в деле защиты национальных интересов!», - подчеркивает Чингиз Абдуллаев.

Наглядным подтверждением слов маститого писателя является видеофрагмент того самого выступления. С приведенными Чингизом Абдуллаевым в ходе этого выступления фактами действительно трудно не согласиться. Ведь многие, особенно представители зрелого поколения, помнят, как бакинцы буквально ночевали у книжных магазинов.

«Сейчас молодые не верят, как такое возможно – ночевать там [у книжных магазинов]. Потом мы их продали (мы, а не армяне) – с одной стороны открыли магазин колготок, с другой – парикмахерскую», - говорит Чингиз Абдуллаев, и с присущим ему тонким чувством юмора добавляет:

«По моей голове вы видите, что я мало пользуюсь парикмахерской. Не ношу и колготок – люблю женщин, а не мужчин».

Но потом закрыли и их, открыв большой магазин… – пусть! Но мы как бы объявили народу: оставайтесь глупыми…Не будет ни Низами, ни Физули, ни Бальзака, ни Золя. Они нам не нужны!..Это сделали не наши соседи, а мы…»

«Я как-то говорил, хочу сказать и сейчас: я знаю, как мы одержим победу над нашими соседями. Они 25 лет сидят в окопах и ждут, что рано или поздно азербайджанцы придут и отвоюют свои земли, мы же на 8 [теле]каналах с утра до вечера едим, пьем и танцуем, и показываем рекламу домов торжеств!» - заявил Народный писатель Азербайджана.

«За 25 лет я не видел рекламу ни одной умной книги», - подчеркнул Чингиз Абдуллаев, констатировав, что развитие и будущее народа зависят, в том числе, от чтения.

«И мы каждый день должны говорить это детям.

Вот вчера писали, что выявили предателей. И мы сейчас пишем: как же это случилось? Как это, у нас выявили предателей, которые работали на соседей?! Они будут, если мы твердим детям: «Не читай книги, главное – деньги. Деньги. Можно предать Родину, можно предать семью – если он не будет читать, у него не будет совести, он не будет любить Родину… »

Думается, добавлять что-либо к сказанному Народным писателем попросту не имеет смысла.

Ф.Багирова