Первое заседание Постоянного совета министров молодежи стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошло в пятницу в Баку, сообщает оргкомитет мероприятия.

В заседании приняли участие министр молодежи Турции Акиф Чагатай Кылыч, министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, представитель генерального секретаря ОИС Мах Акил и председатель Молодежного форума ОИС, посол Эльшад Искендеров.

На заседании были обсуждены график реализации решений, принятых на 3-й сессии министров молодежи и спорта стран ОИС, подготовительные работы к 4-й сессии, которая состоится в будущем году в Баку, Игры исламской солидарности и другие вопросы. На обсуждение также было вынесено предложение об учреждении Дня молодежи стран ОИС, выдвинутое «Саммитом молодых лидеров – ОИС модель», проведенным в Баку. В связи с учреждением в Стамбуле 3 сентября 2006 года Молодежного форума ОИС было принято решение объявить 3 сентября Днем молодежи ОИС.

Также было принято решение о проведении мероприятий в 2017 году в ареале ОИС в рамках новоучрежденного Дня ОИС под лозунгом «Исламская солидарность в действии» в качестве международной общественной поддержки инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2017 года Годом исламской солидарности.

В заключение мероприятия действующий председатель Постоянного совета Акиф Чагатай Кылыч выразил свою благодарность председателю Молодежного форума ОИС Эльшаду Искендерову за успешную организацию первого заседания Постоянного совета министров молодежи стран ОИС.

Ялчин Алиев, Э.Т.