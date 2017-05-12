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Политика

Назначен посол мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Российской Федерации 12.05.2017 16:33

12 мая сокоординаторы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с депутатом из Удмуртской Республики (Российская Федерация) Эльгизом Гаджиевым, который также является членом Платформы Мира.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Платформу, на встрече были обсуждены дальнейшие планы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» в Российской Федерации.

Сокоординатор Платформы от Азербайджана Орхан Набиев детально ознакомил Э.Гаджиева с текущей деятельностью и рассказал о будущих планах «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном». 

В свою очередь, сокоординатор Платформы от Армении Сюзан Джагинян поблагодарила гостя за сотрудничество с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном». В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном».

Э.Гаджиев позитивно отнесся к деятельности Платформы. Гость также пообещал со своей стороны содействовать миротворческой деятельности и мобилизовать свои возможности по этому направлению.

В конце встречи сокоординаторы объявили о назначении Эльгиза Гаджиева «Послом Мира» от Российской Федерации.

«Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» была создана 6 декабря 2016 года в целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Это – инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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