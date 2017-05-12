Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан с целью выполнения поставленных перед ней задач по поиску лиц, пропавших без вести во время карабахского конфликта, завершает работу по уточнению списка данных лиц.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госкомиссии.

В связи с этим Госкомиссия просит граждан, чьи близкие пропали без вести во время карабахского конфликта и кто до сих пор не обращался в данную структуру по поводу регистрации пропавших, как можно скорее предоставить соответствующую информацию рабочей группе комиссии.

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Ялчин Алиев, Э.Т.