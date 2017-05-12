Политика США в отношении нагорно-карабахского конфликта заключается в оказании помощи сторонам с целью нахождения мирного решения, сказал, выступая на конференции «Международная политика армяно-азербайджанского конфликта», состоявшейся в Вашингтоне на площадке мозгового цента Atlantic Council, сопредседатель МГ ОБСЕ от США Ричард Хогланд.

По его словам, сегодня на столе переговоров лежат базовые предложения и документы, предусматривающие пути выхода из кризисной ситуации, и никто не должен отказываться от них, сообщает Trend.az.

Задача в том, чтобы помочь участникам конфликта сделать необходимые шаги, найдя политическую волю для движения к миру, который принесет стабильность обоим народам, сказал Хогланд.

По его словам, проблема в том, что сегодня молодое поколение армян и азербайджанцев никогда не общалось друг с другом, и соответственно у них отсутствует взаимное доверие, хотя старшее поколение помнит время, когда представители двух народов вполне мирно проживали вместе.

Минская группа основывается на трех базовых принципах, сказал Хогланд, - неприменение силы, территориальная целостность и самоопределение народов.

Сопредседатели Минской группы постоянно работают со сторонами конфликта, пытаясь помочь найти решение конфликта, сказал Хогланд.

«Мы не сдаемся, стороны не сдаются, никто не сдается. Все ищут пути к устойчивому миру», - сказал Хогланд.

По его словам, необходимо готовить народы к жизни в мире друг с другом.

По словам Хогланда, Минская группа хотела бы как можно скорее стать свидетелем новой встречи лидеров Азербайджана и Армении.

Необходимо придерживаться договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на встречах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, сказал Хогланд.

По словам сопредседателя, в случае сближения позиций сторон можно говорить о дальнейших предложениях, которые могли бы принести экономическую выгоду обеим сторонам, в частности реализации проектов в сфере транспорта и логистики.

По словам Хогланда, США готовы помочь в решении конфликта всеми возможными способами, однако, стороны должны предпринять конкретные шаги к миру, согласовать меры и улучшить атмосферу переговоров, подготовив свои народы к миру, а не к войне.

«В заключение хотел бы сказать, что я сохраняю оптимизм», - сказал Хогланд.

А.А.