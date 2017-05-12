Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Новая сеть международного террора: тревожный сигнал».

Приводим данный материал без изменений:

«26-27 апреля в Москве состоялась VI Международная конференция, в которой приняли участие представители 85 стран мира. Конференцию организовало Министерство обороны России. Основной темой конференции было обеспечение глобальной безопасности на фоне вызовов XXI века. Специалисты провели в этой связи анализы и дали свои прогнозы. Участники форума отметили, что их главной целью является поиск различных форматов сотрудничества для обеспечения международной безопасности и усиления роли в этом процессе военных организаций. В работе конференции приняли участие и высокопоставленные чиновники. В ходе выступлений были выдвинуты интересные идеи. Глава ФСБ России Александр Бортников также изложил идеи, которые заставляют задуматься. В связи с ними специалисты дают целый ряд прогнозов, на которых было бы полезнее остановиться подробнее.

Опасный сценарий: признаки реализации

Борьба с международным террором актуализировалась настолько, что на всех уровнях уже идет речь о необходимости немедленного разрешения этой проблемы. Но пока не сделано ни одного шага. Так, несмотря на то, что крупные державы мира демонстрируют свою решимость в этом направлении, проводят широкие анализы, дают прогнозы, они не могут представить какую-либо эффективную модель. На повестке дня всех международных конференций по глобальной безопасности борьба с террором занимает первое место, а результатов пока нет.

На основе анализов, проведенных в связи с этим вопросом, портал Newtimes.az пришел к выводу о том, что в ближайшее время может появиться новая террористическая сеть, которая будет использовать несколько иные тактические способы, поскольку в сложившихся условиях спецслужбы хорошо изучили террористов и могут покончить с ними. Поэтому террористические группировки с более гибкими механизмами находятся в поисках новых моделей.

Выступая на днях на VI Московской международной конференции, шеф ФСБ России А.Бортников заявил, что террористические группировки меняют тактику и создают новую сеть.

По его словам, ИГИЛ, «Джабхат-ан-Нусра» и «аль-Каида» уже налицо с угрозой полного уничтожения в местах, где они ранее доминировали и меняют свою тактику. Так, они начали размещать в Афганистане, Йемене и государствах Африки боевиков. Это – целенаправленный процесс по формированию здесь опорных пунктов и баз. А это фактически «означает формирование новой широкомасштабной террористической сети».

Тенденция достаточно серьезная и опасная. По сути, изначально предполагалось, что террористы могут еще более активизироваться в направлении Кавказ - Центральная Азия - Дальний Восток, а также в африканском направлении. Если учесть, что руководитель российского органа безопасности рассуждает на основе конкретных фактов, то можно сказать, что этот процесс уже начался. При этом существуют два пересекающихся момента.

Во-первых, по мере усиления эффективности борьбы с террором на Ближнем Востоке ускоряется и процесс его распространения на другие регионы. Следовательно, стратегия суперсил по борьбе с террором в корне ошибочна, так как эффективная борьба с террором должна обеспечить устранение всех его проявлений. А поскольку на Ближнем Востоке крупные державы ведут в основном свои игры, в связи с чем оказывают содействие тем или иным террористическим группировкам, то террористы просачиваются с одного места на другое.

Например, США, Россия, ЕС и Иран ведут борьбу в Сирии против одной террористической группировки, но при этом используют других, предоставляя оружие сирийской ветви PKK и «Хезболла». По сообщениям, радикальным группировкам оказывают содействие и Саудовская Аравия, Катар и другие страны. Об этом хорошо известно тем, кто находится на поле боя. По этой причине вопрос о том, на чьей стороне справедливость, отходит на второй план: каждая группировка пытается оправдать себя. Следствием такого положения дел становится дальнейшее распространение террора по всему миру.

Новый уровень организации: террор меняет облик

Александр Бортников прямо заявляет, что такой ход событий представляет большую опасность. Один из его аргументов состоит в том, что террористы переходят в другие страны, которые ранее не были у них на прицеле. А это свидетельствует о том, что границы деятельности международного террора динамичны, и в любой момент могут возникнуть новые риски. Если сегодня в США, Китае или странах Европы царит относительное спокойствие, то завтра ситуация может резко измениться. Так, в России и Иране могут возникнуть процессы, которые ранее не отмечались. Причем ни одна страна не застрахована от такого хода событий. Наглядным тому свидетельством являются события, произошедшие в Турции. Анкара все еще не может покончить с террором. Атаки из разных направлений продолжаются.

Второй аргумент шефа ФСБ заставляет задуматься еще больше. Так, продолжая свою мысль, он сказал: «Действия террористов становятся еще изощреннее, цели и атаки – еще разнообразнее». Чем это объясняется? Ведь создаются коалиции против террора, и борьба с ними якобы ведется еще более серьезно. На фоне сказанного террористические группировки наращивают свой профессионализм, используя новую военную тактику, совершенствуясь технологически. Поступают сообщения о том, что ИГИЛ создала совершенную социальную сеть и использует различные модели.

Очевидно, что международный террор имеет какой-то источник вдохновения. По мнению экспертов, спецслужбы им оказывают помощь и финансовую поддержку, совершенствуя их идеологически. Специалисты развитых стран в лагерях некоторых группировок готовят террористов.

Другая сторона вопроса связана со следованием крупными державами двойным стандартам. Так, к некоторым государствам, оказывающим поддержку террору и даже сами занимающиеся террором, существует очень лояльное отношение. Действенных шагов против них нет. Например, Армения занимается на Южном Кавказе террором. Террор в этой стране уже стал неразрывной стороной государственной политики. Есть достаточно фактов, подтверждающих сказанное. Но какие меры приняты в отношении Армении? Почти никаких. Схожая картина наблюдается и в других регионах.

Скажем, некоторые страны воспринимают радикальные сепаратистские группировки на Украине в качестве «защитных батальонов». Так же называют и ряд других группировок, действующих в Сирии. Кроме того, западные государства выдают Иран и Северную Корею за страны, оказывающие поддержку террору, а другие крупные державы утверждает совершенно обратное.

В условиях господства двойных стандартов эффективная борьба против террора невозможна. По этой причине слова А.Бортникова на конференции о том, что «несмотря на разногласия, все это толкает нас на принятие военных и особых практических мер», - скорее пожелания. В рамках существующих условий реализация этого невозможна. Напротив, по мере обострения противостояния между Западом и Россией и Китаем, продолжающейся предвзятой политики по отношению к исламским странам в целом международный террор в том или ином регионе будет процветать. Появятся новые угрозы для всего мира. И вряд ли в ближайшей перспективе этот процесс будет предотвращен.

Таким образом, теперь в официальных кругах открыто признают, что террор обрел широкий размах. Здесь говорят о том, что мир стоит перед угрозой. Ситуация не была бы таковой, если бы Армении как террористическому государству не была бы оказана поддержка. Если бы не те, кто под разным предлогом пытается спасти армянские террористические группировки, уничтожившие тысячи мирных людей, человечество не столкнулось бы в настоящее время с такой бедой.

И вряд ли проблему можно будет разрешить на конференциях, поскольку все сложности связаны с сутью проводимой политики. Какие бы разумные тезисы не выдвигали на тысячах созываемых конференций крупные державы, следующие двойным стандартам, ситуацию определит происходящее на поле практической политики. Мы пока не видим склонности к отказу от двойных стандартов в политике. В условиях доминирования частных интересов это вряд ли возможно. Значит, человечеству придется увидеть еще большие угрозы, вызываемые новой сетью международного террора».

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