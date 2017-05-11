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Политика

The Washington Times: Азербайджан зарекомендовал себя как гарант энергетической безопасности Запада 11.05.2017 12:48

Соединенным Штатам повезло, что Президент Ильхам Алиев возглавил эту мусульманскую страну с 9-миллионным населением, которая в отличие от других стран не играет в политические игры с поставками энергоресурсов.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в статье «Азербайджан - надежный партнер Америки», опубликованной в американском издании The Washington Times.

«Азербайджан зарекомендовал себя как самый надежный партнер и гарант энергетической безопасности Запада в регионе Ближнего Востока», - отмечает автор статьи, генеральный директор американской компании Caspian Group Holdings Роба Собхани.

В публикации говорится о геополитической значимости реализации проекта TANAP, который сократит зависимость Европы от России в поставках энергоресурсов.

«Проект TANAP нуждается в немедленной и полной поддержке Вашингтона», - отмечает автор статьи. 

Говоря об урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, автор публикации отмечает, что стремление Президента АР мирно урегулировать конфликт дает возможность администрации Дональда Трампа работать с Москвой над миром в регионе, который пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану.

Автор отмечает, что Трамп должен ценить и учитывать тот факт, что за много километров от США есть заслуживающий похвалы союзник.

«Президент Трамп мог бы выразить свою признательность, пригласив Президента Алиева в Белый дом, где они смогут написать новую главу в отношениях Америки с одним из ее самых надежных союзников в регионе», - резюмирует автор публикации.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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