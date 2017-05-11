Азербайджан начинает экспорт снайперской винтовки Yalquzaq

Министерство оборонной промышленности Азербайджана начинает экспорт снайперской винтовки Yalquzaq.

Как сообщает 1news.az, об этом АПА заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

По словам министра, несколько иностранных государств оформили крупные заказы на винтовку Yalquzaq, которые сейчас выполняются.

«Винтовка Yalquzaq по тактико-техническим параметрам превосходит многие винтовки своего класса. Винтовка Yalquzaq, ставшая первым азербайджанским оружием калибра НАТО 5,45 мм, полностью создана местными специалистами», - подчеркнул Я.Джамалов.

Тимур Рзаев, Э.Т.