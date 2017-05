В изданной в Великобритании книге повествуется о неоценимых заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом - ФОТО

Гейдар Алиев сыграл незаменимую роль в определении судьбы Азербайджанской Республики.

Гейдар Алиев занимал самые высокие должности как в бывшем Советском Союзе, так и в Азербайджане. Именно политика, намеченная Гейдаром Алиевым, привела Азербайджан к нынешнему уровню экономического, социального, культурного развития. Гейдар Алиев превратил независимый Азербайджан в полноправного члена мирового сообщества, создал в стране благоприятную инвестиционную среду, прекрасные условия для предпринимателей. Именно благодаря ему возродилась нефтяная промышленность страны, доходы от нефти расходовались на благосостояние населения. Гейдар Алиев поднял Азербайджан на ведущие позиции в регионе и мире. В 2003 году он ушел из жизни, но его наследие будет жить вечно.

Эти мысли нашли отражение в книге “Celebrating the legacy of Heydar Aliyev and his vision for the future success of Azerbaijan” («Наследие Гейдара Алиева и его взгляды, связанные с дальнейшими успехами Азербайджана»), подготовленной британской компанией Brooklands New Media на основе мнений и рекомендаций отдела внешних связей Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В книге подробно говорится о жизни и многогранной государственной деятельности великого лидера Гейдара Алиева, проделанной им большой работе для вывода Азербайджана из тяжелой ситуации, с которой страна столкнулась в первые годы независимости, важных реформах, осуществленных под его руководством в политической, экономической, социальной, культурной, спортивной и других сферах.

В книге, в которой повествуется о внешней политике общенационального лидера, отмечается, что после возвращения к власти Гейдар Алиев смог наладить прочные и плодотворные связи между Азербайджаном и государствами мира. Благодаря своему опыту и таланту он в первую очередь наладил добрые связи с соседними государствами, международными организациями и сохранил независимость страны, обеспечил ее безопасность, развитие. В период президентства Гейдара Алиева Азербайджан стал членом 32 международных организаций, в короткий срок страна завоевала авторитет в мировом сообществе.

Отмечается, что в 1993 году, когда Гейдар Алиев вернулся к власти, Азербайджан находился лицом к лицу с социальными, экономическими трудностями, тяжелыми последствиями неверных решений тогдашнего руководства страны, армянской агрессии. Благодаря его мудрой политике все эти трудности были преодолены, Азербайджан вступил на путь развития. Неслучайно, сегодня азербайджанский народ вспоминает Гейдара Алиева с большим уважением и любовью, как мудрого лидера, избавившего страну от опасной ситуации, с которой она столкнулась.

Подчеркивается, что с первого дня после возвращения к власти Гейдар Алиев объявил приоритетом политические реформы и добился принятия важных мер в этом направлении. Говоря о политических реформах, в первую очередь, следует отметить начало процесса успешного государственного строительства под руководством Гейдара Алиева, в частности, принятие в 1995 году Конституции независимой Азербайджанской Республики, в которой больше места было отведено правам и свободам человека. Действующая сегодня в Азербайджане политическая система создана именно под руководством Гейдара Алиева.

Широкое место в книге авторы отвели также успешной нефтяной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева. Отмечается, что великий лидер проделал существенную работу для поставок азербайджанской нефти на мировой рынок, после длительных переговоров в 1994 году был подписан «Контракт века», доходы от нефти усилили экономику Азербайджана, улучшили благосостояние населения.

В издании затронуты также широкомасштабные реформы, осуществленные под руководством Гейдара Алиева в Азербайджане в области сельского хозяйства. Отмечается, что в момент возвращения Гейдара Алиева сельскохозяйственная отрасль в Азербайджане также находилась в состоянии кризиса. Именно под его руководством стали использоваться современные технологии для развития сельского хозяйства, были осуществлены успешная земельная реформа, реформа, связанная с приватизацией, все это в короткий срок дало эффективные результаты.

Подчеркивается, что Гейдар Алиев считал важной роль новой транспортно-коммуникационной сети в формировании современной экономики. Транспортная система в Азербайджане также получила развитие под руководством Гейдара Алиева, в этой сфере были применены мировые стандарты. Стала осуществляться широкая программа для ремонта и строительства дорог и мостов. Говоря об этом, следует особо отметить Великий Шелковый путь, программу ТРАСЕКА. Участие Азербайджана в ТРАСЕКА привело к интенсивному развитию его транспортных и торговых связей с соседями.

В книге отмечается, что наряду со всеми сферами жизни в Азербайджане, Гейдар Алиев придавал особое значение развитию культуры. Подчеркивая, что Азербайджан обладает древним и богатым культурным наследием, авторы пишут, что Гейдар Алиев всегда гордился этим. Гейдар Алиев проявлял внимание и заботу о деятелях культуры, искусства, награждал их, лично присутствовал на многих культурных мероприятиях.

Подчеркивается, что от самых маленьких сел Азербайджана до столицы Баку все люди ценят образование и отмечают каждый новый учебный год. В период президентства Гейдара Алиева сфера образования в Азербайджане также развивалась. По его инициативе и в этой сфере были осуществлены многочисленные реформы, приняты программы. Он часто бывал в школах, в день начала учебного года встречался и беседовал с учащимися.

Отмечается, что когда Гейдар Алиев вернулся к власти в Азербайджане, одной из сфер, находившихся в стране в тяжелом состоянии, было здравоохранение. Для устранения проблем в области здравоохранения, его развития необходимо было многое сделать. Эту работу мог выполнить только Гейдар Алиев, придававший значение достойным условиям жизни людей, заботившийся об их здоровье. Таким образом, в этой сфере также были проведены коренные реформы, полностью обновлена инфраструктура здравоохранения.

В издании отмечается, что Гейдар Алиев оставил после себя богатое наследие. Его идеи и взгляды вывели Азербайджан на путь развития. Азербайджан превратился из обойденной вниманием бедной страны в развивающуюся, модернизирующуюся страну. Сегодня участие Гейдара Алиева видно в каждом аспекте развития Азербайджана: от нефтяной промышленности до строительства школ и больниц. Его богатое наследие, идеи сегодня изучаются, используются. В этом деле следует особо отметить заслуги Фонда, носящего имя Гейдара Алиева, и президента этой структуры Мехрибан Алиевой. Прилагая напряженные усилия, Мехрибан Алиева сегодня успешно продолжает работу, которую Гейдар Алиев проводил в социальной, культурной сферах. По ее инициативе принимаются важные меры, направленные на решение социальных проблем, реализуются значимые проекты в области науки, образования, спорта, окружающей среды. По инициативе Фонда построены и отремонтированы многочисленные школы и больницы. По инициативе Мехрибан Алиевой, наряду с Азербайджаном, благотворительные мероприятия организуются и во многих зарубежных странах.

Авторы пишут, что, говоря о проводимой Гейдаром Алиевым политике, следует также особо отметить толерантность в многонациональном Азербайджане. Именно в результате созданной им толерантной, мультикультуральной среды сегодня люди, принадлежащие к различным народам, религиям, сосуществуют в Азербайджане в мирных условиях. Благодаря различным проектам и программам Фонд хранит и это наследие Гейдара Алиева. Одним из таких проектов является представленная в различных городах мира фотовыставка «Азербайджан – пространство толерантности». Этой благотворительной работой Фонд Гейдара Алиева завоевал симпатии всех азербайджанцев.

В книге подчеркивается, что азербайджанский народ всегда вспоминает Гейдара Алиева с чувством благодарности и любви за то, что он благодаря своей мудрой политике вывел страну из сложного положения, добился ее успешного развития и обеспечил безопасность.

В издании отмечается, что политика Гейдара Алиева сегодня успешно продолжается его достойным преемником Президентом Ильхамом Алиевым. Говорится о том, что проводимая в настоящее время в Азербайджане работа свидетельствует о выполнении Президентом Ильхамом Алиевым обещания продолжить политику Гейдара Алиева.

Издание, иллюстрированное фотографиями, отражающими экономическое, социальное, культурное развитие Азербайджана и происходящие в стране важные события, завершается следующими словами: «Граждане Азербайджана и иностранные гости, посещающие сегодня Центр Гейдара Алиева, созданный для исследования и пропаганды наследия Гейдара Алиева, становятся свидетелями большой работы, проделанной этой гениальной личностью. Они также убеждаются в том, что наследие Гейдара Алиева сегодня сохраняется и оберегается».

АЗЕРТАДЖ