Представитель Еврокомиссии по Восточному партнерству подтвердил участие в бизнес-форуме в Баку

На открытии III совместного бизнес-форума Евросоюза и Азербайджана в Баку выступит представитель Европейской комиссии по вопросам Восточного партнерства Лоуренс Мередит.

Об этом сообщает Делегация ЕС в Азербайджане на своей странице в Фейсбуке.

Лоуренс Мередит возглавляет департамент Восточного соседства Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС (DG NEAR).

Как сообщили в Делегации ЕС, Мередит выступит на открытии форума и расскажет о программе EU4Business (ЕС для бизнеса), которая заключается в поддержке Евросоюзом развития торговли и инвестиций в регионе Восточного партнерства.

III бизнес-форум Евросоюз-Азербайджан состоится в Баку 8 июня. В этом году ожидается участие в форуме порядка 300–400 гостей, среди которых члены правительства и дипломаты, представители национальных и иностранных инвестиционных агентств, банков и венчурных фондов.

«Форум предоставит нам возможность напрямую услышать мнение наших бизнесменов о бизнес-климате в Азербайджане. Также мы хотим узнать, как можем содействовать продолжению экономических реформ в Азербайджане», - сказала ранее посол ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Будут обсуждаться экономические реформы в Азербайджане, развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, транспортная и логистическая сферы, технологии и E-коммерция, а также экологические технологии. В прошлом году на форуме обсуждался инвестиционный климат в Азербайджане и новые возможности предпринимательства.

Участие в форуме бесплатное. За счет участников покрываются расходы на транспорт и питание. Регистрация участников завершилась 10 мая.

Евросоюз является крупнейшим экономическим партнером Азербайджана - на ЕС приходятся 44% от общего объема торговли и самая большая доля прямых иностранных инвестиций в страну.

ЕС представляет собой рынок в 500 млн человек и является третьим крупным экономическим регионом в мире после Китая и Индии. Ежегодный ВВП Евросоюза составляет порядка 14 трлн евро.

Елена Остапенко, Э.Т.