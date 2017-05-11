ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Вазашен, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.