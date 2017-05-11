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Политика

Генпрокуратура АР вынесла официальное предупреждение редактору одного из местных СМИ 11.05.2017 19:43

В результате расследования, проведенного Генпрокуратурой Азербайджана, было установлено, что 10 мая 2017 года на интернет-странице информационного агентства Moderator.az была опубликована статья «Группа, работавшая на армян, была дешифрована с помощью «Моссада», где говорится, что якобы данная группа была обнаружена при посредничестве организации «Моссад».

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, ввиду того что данная информация, опубликованная ради сенсации, не отражала истину, Министерство обороны в незамедлительном порядке опровергло ее и отметило, что группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к секретному сотрудничеству с врагом, была обнаружена соответствующими органами Минобороны.

«Распространение информации о том, что якобы группа, работавшая на армян, была обнаружена с помощью организации «Моссад», несмотря на то что 7 мая текущего года Генпрокуратура, Минобороны, МВД и Служба госбезопасности Азербайджана в результате мер, проведенных на основе полученных данных о планировании врагом широкомасштабной провокации против частей и населенных пунктов нашей страны, расположенных в Тертерском направлении, сделали совместное заявление по привлечению к ответственности группы военнослужащих и гражданских лиц, передававших врагу информацию, являвшуюся военной тайной, бросает тень на целенаправленные меры Министерства обороны Азербайджана по защите нашей независимости и территориальной целостности от всякого рода преступных выпадов, а также направлено на введение в заблуждение общественного мнения.

Наряду с этим, несмотря на даваемые в последний период регулярные рекомендации о распространении информации лишь после уточнения с пресс-службами государственных органов, информационное агентство Moderator.az не вынесло соответствующего урока из этого.

В связи с вышеуказанным редактор информагенства Сеймур Алиев был приглашен в Генпрокуратуру, где на основе пункта 10 Закона «О средствах массовой информации» до его сведения было доведено о недопустимости использования СМИ для распространения лживых, пристрастных статей и вынесено официальное предупреждение о том, что в случае продолжения такого рода деятельности в отношении него будут приняты более серьезные меры, предусмотренные законодательством, включая уголовную ответственность», - отмечает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Р.Д., И.А.

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