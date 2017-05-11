Азербайджан, Грузия и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Грузии, данный вопрос обсуждался на встрече главы ведомства Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF), передает «Грузия Онлайн».

По информации пресс-службы, Л.Изория заявил после встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана.

«Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества», - сказал министр.

Эльшан Рустамов, Г.Р.