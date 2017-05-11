Для урегулирования карабахского конфликта необходимо безоговорочное и полное освобождение оккупированных территорий - Эльмар Мамедъяров

Для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта необходимо в соответствии с резолюциями Совбеза ООН немедленное, безоговорочное и полное освобождение оккупированных территорий Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе встречи с делегацией Иордании, возглавляемой председателем палаты представителей парламента этой страны Атефом Юсуфом аль Таравнехи.

«Конфликт должен быть разрешен на основе территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ», - указал он.

Глава МИД выразил благодарность иорданской стороне за справедливую позицию по урегулированию конфликта.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.