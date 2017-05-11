СМИ: Карабахские марионетки переносят «столицу» в Шушу

Марионеточный сепаратистский режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, продолжает выступать с провокационными инициативами, оскорбляющими международно-правовые нормы.

По всей видимости, утомившись от проведения никем не признанных «референдумов» и «выборов», сепаратисты вознамерились перенести свои псевдогосударственные органы из оккупированного Ханкенди в Шушу.

Об этом ИА REGNUM сообщил «компетентный источник» в оккупированном Арменией Ханкенди. Согласно информации, в Шушу уже переведены т.н. «министерство культуры и ряд других ведомств».

Согласно информации ИА REGNUM, кроме того, в городе Шуша открылись и действуют «Музей изобразительного искусства, Музей геологии, Музей ковра, очищена от разрушений, от погодных воздействий надежно законсервирована и восстанавливается по иранскому проекту историческая мечеть».

Комментируя данную информацию, депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков указал, что это специально распространяемый армянской стороной фейк.

«В реальности это невозможно, Шуша разрушена, там живет 3 тысячи человек. Куда и что они будут перевозить? За эти годы они не смогли там построить и пяти зданий», - сказал он.

По его словам, с армянской стороны идет постоянное провоцирование Азербайджана, потому как у них нет другой политики.

«Они хотят заморозить ситуацию, понимают, что у них нет ресурсов и делают расчет на то, что Азербайджан предпримет какие-то необдуманные действия и поставит себя в трудное положение», - отметил он.

Р.Мусабеков указал, что армянам надо постоянно вытаскивать на повестку дня карабахскую тему, его гипотетическую «независимость».

«То выйдут с флагом в Москве, то на «Евровидении» что-то выкинут, то есть им постоянно надо изображать наличие т.н. «НКР», где что-то происходит», - сказал он, призвав не реагировать на подобные фейки армянской стороны.

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Эльшан Рустамов