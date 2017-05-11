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Политика
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Полад Бюльбюльоглу обратился в МИД РФ в связи с армянской провокацией в День Победы 11.05.2017 17:37

В четверг, 11 мая, в МИД России состоялась встреча  замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу.

Как сообщает МИД РФ, на встрече, которая состоялась по просьбе азербайджанского посла, обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между двумя странами.

Московское бюро агентства АПА отмечает, что посол Полад Бюльбюльоглу довел до сведения Карасина информацию о совершенной армянской диаспорой 9 мая в Москве провокации во время шествия «Бессмертный полк».

Посол попросил принять меры во избежание повторения подобных случаев в будущем. Карасин заверил, что взял вопрос под свой личный контроль.

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9 мая в Москве во время шествия «Бессмертного полка» представители армянской диаспоры выкрикивали слово «Арцах», размахивая флагами сепаратистского режима Нагорного Карабаха.

Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима, что повлекло за собой конфликт. Как отмечалось, полиция не обратила на это внимания.

В акции «Бессмертный полк» участвовали представители Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и Фонда возрождения и развития культуры Азербайджана.

1news.az

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