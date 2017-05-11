Армяне используют различные методы распространения лжи о принадлежности Нагорного Карабаха, представляя его везде в мире как армянскую территорию, не стесняясь даже привлекать к подобной деятельности обучающихся за рубежом своих студентов.

Очередная подобная попытка провокации была предпринята в Германии, в городе Галле на мероприятии, организованном ESN - Erasmus Student Network.

Как сообщил 1news.az обучающийся в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера азербайджанский студент Тогрул Гасанзаде, в этом городе раз в месяц проводится мероприятие под названием Länderabend (Вечер стран), на котором студенты из разных стран представляют свою родину.

«На этот раз в числе представляемых стран была и Армения. Ее представляла студентка Мариам Манукян. Как только началось мероприятие, она стала всем доказывать принадлежность лаваша Армении. На что я возразил, сказав, что лаваш есть и в тюркской, и в арабской кухнях, и поэтому неверно утверждать, что это нечто типично армянское», - сказал он.

По словам Т.Гасанзаде, кроме того, армянская студентка готовилась продемонстрировать видеоролик о своей стране, где оккупированные территории Азербайджана были указаны как часть Армении. «До начала мероприятия я подошел к организаторам и сказал им, что включенная в видео карта не соответствует действительности, на ней представлены также оккупированные территории Азербайджана, и что это провокация», - сказал он.

Азербайджанский студент отметил, что организаторы, приняв во внимание провокационность данного видео, не разрешили его показ на мероприятии.

«С ее стороны были попытки как-то возразить, Манукян даже заявила, что «теперь это наше», но после того, как я сказал, что эти территории признаны международным сообществом неотъемлемой частью Азербайджана, ей больше нечего было сказать. Как азербайджанец, я бы ни в коем случае не позволил продемонстрировать видео, на котором оккупированные территории Азербайджана были бы представлены как часть Армении», - сказал Т.Гасанзаде.

Эльшан Рустамов, Г.Р.