Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенные армянскими СМИ сообщения о том, что якобы в результате открытого ВС АР огня был ранен оператор армянской телекомпании «Шант».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны АР, подразделениями ВС Азербайджана были предприняты соответствующие ответные меры против огня, открытого в направлении наших позиций из транспортного средства, которое, по утверждению армянской стороны, принадлежит телевидению «Шант», однако не имеющего никаких отличительных знаков СМИ и замаскированного в камуфляжные цвета военной техники Армении.

«В то же время заявляем, что наши Вооруженные силы предпринимают ответные меры лишь против военной силы, средств и объектов военного назначения», - сообщили в Минобороны.

Следует отметить, что, по утверждению армянских СМИ, 10 мая около 18:00 в Нагорном Карабахе азербайджанские военнослужащие якобы обстреляли автомобиль съемочной группы программы «На позициях» телекомпании «Шант», в результате чего пострадал оператор Давид Атоян.

Эльшан Рустамов, Г.Р.