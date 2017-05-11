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Политика

Минобороны Азербайджана об обстреле замаскированной в камуфляжные цвета военной техники Армении 11.05.2017 14:47

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенные армянскими СМИ сообщения о том, что якобы в результате открытого ВС АР огня был ранен оператор армянской телекомпании «Шант».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны АР, подразделениями ВС Азербайджана были предприняты соответствующие ответные меры против огня, открытого в направлении наших позиций из транспортного средства, которое, по утверждению армянской стороны, принадлежит телевидению «Шант», однако не имеющего никаких отличительных знаков СМИ и замаскированного в камуфляжные цвета военной техники Армении.

«В то же время заявляем, что наши Вооруженные силы предпринимают ответные меры лишь против военной силы, средств и объектов военного назначения», - сообщили в Минобороны.

Следует отметить, что, по утверждению армянских СМИ, 10 мая около 18:00 в Нагорном Карабахе азербайджанские  военнослужащие якобы обстреляли автомобиль съемочной группы программы «На позициях» телекомпании «Шант», в результате чего пострадал оператор Давид Атоян.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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