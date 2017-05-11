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Политика

Hurriyet Daily News: Азербайджан после Гейдара Алиева 11.05.2017 14:36

На сайте ведущего турецкого издания Hurriyet Daily News опубликована статья «Азербайджан после Гейдара Алиева», посвященная 94-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа.

Автор публикации – доктор Аккан Сувер, глава Фонда Marmara Group.

В статье рассказывается о роли Гейдара Алиева в преобразовании Азербайджана из страны, раздираемой гражданскими беспорядками в стабильное государство, которое завоевало доверие в мире.

За 10 лет руководства Азербайджаном Гейдар Алиев основал азербайджанскую армию, которая сегодня по своей мощи лидирует в Кавказском регионе, сделал страну надежным партнером на международной площадке. Интеграции с западным и турецким миром способствовало принятие Гейдаром Алиевым латинского алфавита.

При Гейдаре Алиеве природные ресурсы Азербайджана получили доступ на мировые рынки, в 1994 году в Баку был подписан легендарный «Контракт века» - международный договор с крупными нефтяными компаниями мира о совместной разработке трех нефтяных месторождений  Азербайджана – «Азери», «Чыраг», и «Гюнешли».

В статье Hurriyet Daily News отмечается, что Президент Ильхам Алиев, продолживший дело отца, увеличил доход на душу населения Азербайджана с $850 до $ 10 033 за 14 лет, а  уровень безработицы и бедности за этот период сократился до 5%.

«Они превратили Азербайджан из страны, в которую инвестируют, в страну, которая вкладывает свои собственные инвестиции. Они также инициировали проекты «Шахдениз», TANAP и TAP, - пишет автор публикации. - Они помогли привлечь внимание мира к Азербайджану благодаря «Евровидению», затем Европейским играм, гонкам «Формула-1» и Исламским играм».

При Президенте Ильхаме Алиеве большое развитие получила не только столица - Баку, но и другие крупные города страны – Гянджа, Шеки, Нахчыван.

«Современный  урбанизм был создан путем объединения цивилизационной исторической линии с исключительной красотой, - отмечает автор, подчеркивая значительный вклад в развитие страны первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В статье говорится о том, что Азербайджану удалось не подпасть под влияние конфликтов, которые происходят на Ближнем Востоке, в Европе. На фоне экономического кризиса в нефтедобывающих странах в связи с падением цен на нефть Азербайджан, инвестируя в ненефтяные области, развивает промышленность, сельское хозяйство.

«Ильхам Алиев и его единомышленники защищают наследие Гейдара Алиева, создавая современный Азербайджан, о котором мечтал общенациональный лидер», - пишет автор.

1news.az

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