Хикмет Гаджиев: «Сотрудники администрация президента и МИД Армении показали низкий уровень этического поведения» - ФОТО

В столице Грузии Тбилиси 10-11 мая проходит 14-я ежегодная южно-кавказская конференция СМИ на тему ««Фейковые новости», дезинформация и свобода СМИ», организуемая офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

По данным армянских СМИ, во второй день работы конференции пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем выступлении якобы попытался превратить мероприятие в площадку для азербайджанской пропаганды, и при вмешательстве организаторов конференции был вынужден прекратить свое выступление.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в рамках мероприятия он выступил на тему ««Фейковые новости», дезинформация и свобода СМИ» и рассказал о проводимой армянской стороной в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта кампании по дезинформации и пропаганде.

«Была отмечена в том числе роль армянского лобби, распространение ими дезинформации в рамках различных международных мероприятий», - указал он.

По словам Х.Гаджиева, кроме того, он представил информацию о проведенной азербайджанской стороной работе по предотвращению распространения дезинформации и пропаганды против республики.

«К сожалению, армянская сторона вновь показала низкий уровень своего этического поведения, будь то представители администрации президента РА, госчиновники, сотрудники МИД, представители СМИ.

Они в очень агрессивной форме хотели помешать выступлению, однако мы выступили до конца и ответили на многочисленные вопросы аудитории», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.