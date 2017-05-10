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Политика

Ричард Хогланд: Посредники обеспокоены возможностью возобновления боевых действий в Карабахе 10.05.2017 13:35

Возможность возобновления боевых действий на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта беспокоит всех посредников.

Об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд азербайджанской версии «Голоса Америки».

«Пришло время для серьезных переговоров на высоком уровне, чтобы раз и навсегда решить эту проблему», - сказал Хогланд, с сожалением отметив, что инциденты на линии соприкосновения происходят до сих пор.

Посредник напомнил, что на встрече в Москве 28 апреля министры иностранных дел Азербайджана и Армении заявили, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем.

«Мы должны сконцентрировать внимание на тех предложениях, которые устроят обе стороны. В таких сложных конфликтах нужно стремиться к тому, чтобы все остались довольны», - сказал Хогланд.

США должны быть активно вовлечены в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, убежден американский сопредседатель: «У нас сейчас новая администрация. Вашингтон рассматривает различные версии внешней политики. Давайте немного подождем и посмотрим, как будут развиваться события».

Что касается роли России, то Хогланд убежден, что Москва не заинтересована в обострении ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, поскольку такой сценарий подорвет региональную стабильность.

«Могу заверить, что Россия не хочет (эскалации – ред.) конфликта между Арменией и Азербайджаном. Это подорвет стабильность в регионе и в целом идет вразрез с интересами России, - сказал Хогланд. – Несмотря на то, что интересы США и России отличаются, это не значит, что мы не можем вместе решать проблемы».

1news.az

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