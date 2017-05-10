Представители Красного Креста посетили азербайджанских заложников, находящихся в армянском плену

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили азербайджанских заложников, находящихся в армянском плену.

Как сообщила 1news.az глава отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, заложники были проинформированы о своих семьях и передали сообщения для своих родных.

Напомним, что Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров в июле 2014 года были взяты в заложники армянской стороной в оккупированном Арменией Кяльбаджарском районе Азербайджана. Находящийся вместе с ними Гасан Гасанов был убит.

27 октября, в день встречи президентов Азербайджана и Армении в Париже, армяне решили провести т.н. «судебный процесс» над заложниками.

Такая попытка срыва переговорного процесса вызвала негодование и общественные обсуждения в Азербайджане.

В соцсети «Фейсбук» была создана группа «Спасем азербайджанских заложников». Аналогичная акция была начата и в социальной сети «Твиттер».

Участники кампании обозначают все свои посты, размещающиеся на пяти языках (азербайджанском, английском, русском, французском и армянском), следующими тегами:

#GirovlarimiziAzadEt

#SaveAzeHostages

#SauverLesOtagesAze

#CпасемAzeЗаложников

#Փրկենքադրգերիներին

29 декабря 2014 года армяне приговорили Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

24 января на очередном заседании Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан подчеркивалось, что никаких правовых обоснований шагов армянских агрессоров в отношении азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, в том числе неких вердиктов судебных инстанций оккупационного режима, не существует, подобного рода действия недопустимы.

27 января глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров поднял перед сопредседателями МГ ОБСЕ вопрос об освобождении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

28 января госминистр МИД Великобритании, баронесса Джойс Энелэй заявила, что ее страна не признает самопровозглашенную так называемую «Нагорно-карабахскую республику», и отметила, что правительство Великобритании не признает юридических оснований для проведения суда над Д.Аскеровым и Ш.Гулиевым.

29 января депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев заявил, что безразличие мирового сообщества к судьбе азербайджанских заложников вызывает удивление.

Также в Европейский суд по правам человека направлена жалоба по поводу взятия армянами в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Тимур Рзаев, Э.Т.