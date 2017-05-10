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Политика
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Посольство Азербайджана о провокации во время шествия «Бессмертного полка» в Москве – ФОТО - ВИДЕО 10.05.2017 12:17

В Москве 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» была совершена провокация с целью создания напряженности между азербайджанцами и армянами.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в РФ.

В связи с произошедшим инцидентом и для неповторения подобного в будущем посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу провел переговоры с МИД России, руководством города и другими соответствующими федеральными структурами. 

Также отмечается, что посольство контактировало с пострадавшими соотечественниками, держит их состояние под наблюдением.

Напомним, что в Москве во время ежегодной акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации.

Во время акции представители армянской диаспоры выкрикивали слово «Арцах», размахивая флагами сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Около станции метро «Белорусская» между армянами и молодыми активистами азербайджанской диаспоры возник конфликт.

Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима. В это время армяне напали на азербайджанцев, в результате чего некоторые из них пострадали. Находившиеся на месте происшествия сотрудники полиции сразу вмешались в конфликт.

У сотрудников полиции и отряда специального назначения также потребовали, чтобы армяне убрали этот флаг.

Но полиция не обратила на это внимания. Чтобы предотвратить конфликт между армянами и нашими соотечественниками, колонна армян прошла дальше уже в сопровождении ОМОНа. Азербайджанские участники акции были на некоторое время задержаны. К шествию они присоединились позже.

Отметим, что в акции «Бессмертный полк» участвовали представители Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и Фонда возрождения и развития культуры Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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