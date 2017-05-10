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Политика

Украина призывает ООН и ЕС не уклоняться от участия в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве 10.05.2017 11:41

На постсоветском пространстве не урегулирован ни один из конфликтов, однако их разрешение во многом зависит от более активного участия ООН и Евросоюза.

В этом убежден постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Центр новостей ООН.

«В (бывшей – ред.) Югославии успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. […] несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь в основном разрешены», - сказал Владимир Ельченко на заседании Совбеза.

«На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю ни один, не был урегулирован. Кроме того, возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру», - сказал он, призвав ООН и ЕС не уклоняться от активного участия в их урегулировании.

По мнению Ельченко, разрешение конфликтов на постсоветском пространстве затрудняет тот факт, что Россия, по его словам, окружила соседние с ней постсоветские страны «поясом нестабильности» с тем, чтобы держать их в орбите своего влияния.

«Россия успешно создает «контролируемую нестабильность» во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС», - заявил Владимир Ельченко.

Вместе с тем посол отметил, что существующая ситуация не является тупиковой. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить при наличии более активного международного участия.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев возразил против такого предложения. Он полагает, что подключение «других игроков», в том числе ООН, лишь «запутает ситуацию».

Елена Остапенко, Э.Т.

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