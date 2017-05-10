Поддержка иранской компанией и гражданами Ирана терроризма может быть доказана - Мубариз Ахмедоглу

После долгих споров, утверждений и опровержений распространилась информация, подтверждающая факт подписания договора о проведении иранской компанией ремонтно-восстановительных работ в азербайджанской мечети в оккупированном армянами городе Шуша, заявляет директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Договор от имени незаконного режима Нагорного Карабаха подписал «замминистра экономики» сепаратистского режима Шахвердян, а со стороны Ирана - директор компании «Саман Джахан» Саид Нахаванди. Таким образом, иранская компания ведением какой-либо деятельности на оккупированных территориях Азербайджана пошла против норм международного права и принципов ООН. Потому что, согласно документам ООН и нормам международного права, Шуша, Нагорный Карабах в целом, а также 7 прилегающих районов являются территорией Азербайджана. ООН, принимая в феврале 1992 года бывшие республики СССР в свой состав, отказалась рассматривать спор по предмету территориальных претензий советских республик друг к другу. В феврале-марте1992 года все республики бывшего СССР, в том числе Азербайджан и Армения, стали членами ООН в рамках существующих во времена СССР административных границ. В международной практике этот широко распространенный принцип называют «uti possidetis». То, что армяне занимаются оккупацией, является фактом, подтвержденным международными документами. Имеется 4 резолюции Совета Безопасности ООН», - отметил М.Ахмедоглу.

По его словам, наиболее широко используемым методом в осуществлении захватнической политики Армении является терроризм.

«То, что официальные лица Ирана, придерживаясь позиции отрицания, намекают на то, чтобы этим занимались не официальные круги Ирана, нисколько не освобождает официальный Тегеран от ответственности. Несмотря на то, что трудно доказать террористическую деятельность граждан Ирана на территории Аргентины, Афганистана, Сирии и других государств, можно легко доказать их поддержку действий террористов на оккупированных территориях Нагорного Карабаха:

I. Имеется неопровергнутая информация и комментарии.

II. Иранская сторона теперь не сможет отказаться от своих слов по армянскому вопросу.

III. Запад, оказывая незначительную поддержку Армении, сможет получить от нее любое официальное разъяснение или документ касательно поддержки компанией и гражданами Ирана терроризма.

Однако ряд моментов в позиции Ирана чуть ли не привлекают особое внимание:

I. Это соглашение компании «Саман Джахан» можно понимать как открытую позицию Ирана к оккупации Шуши в 1992 году.

II. Мечеть строится и функционирует только в местах, где есть мусульмане. Мечеть не может быть построена в тех местах, где нет мусульман. Определенная группа в Иране признала, что этим самым политизировала строительство мечети. Ряд мечетей на приграничных с Ираном оккупированных территориях Азербайджана не функционируют около 30 лет. Иранские компании могут каждый день организовывать богослужение группы верующих переселенцев в этих мечетях. Иран с религиозной точки зрения обязан делать это. Однако религиозный долг не выполняется. Взамен этого строит мечеть на территории, где не проживают мусульмане - в городе Шуша, и тем самым нарушает ряд правил исламской религии: мечеть не должна пустовать, мечеть должна посещаться верующими, есть определенная процедура посещения.

III. Еще неизвестно, отремонтирует ли иранская компания мечеть, или же внесет изменения и нанесет вред историко-культурному памятнику, охраняемому согласно законам Азербайджанской Республики. Поэтому деятельность иранской компании «Саман Джахан» должна пройти проверку на соответствие требованиям резолюции номер 2347 СБ ООН от 24 марта 2017 года.

IV. Существует огромное количество информации и подтвержденных фактов о продаже путем разрушения Ирану поместий и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана. Вывоз с этой территории памятников культуры или артефактов во время археологических раскопок требует действий в соответствии с мандатом резолюции ООН под номером 2347.

V. Есть информация о визитах и помощи главы армянской Апостольской церкви Тегерана Сепуха Саркисяна в Нагорный Карабах. Глава армянской церкви в Нагорном Карабахе Паргев Мартиросян обвиняется в краже икон и других религиозных памятников. Также возможна роль Сепуха Саркисяна в связях между Гарегином II и Паргевом Мартиросяном. Это требует активизации резолюции номер 2347 СБ ООН.

VI. Иран создал дополнительные возможности для Армении. Армяне считают себя в Иране привилегированными с психологической точки зрения. По мнению армян, Иран не может вырваться из плена антиазербайджанских мыслей. Поэтому Иран никогда не откажется от Армении. Поэтому армяне пытаются наладить контакт с арабами, в том числе Саудовской Аравией.

Обобщим: Международная общественность давно ищет, но не может найти доказательства поддержки иранскими компаниями и гражданами этой страны терроризма. Исследование деятельности иранских субъектов на оккупированных территориях Азербайджана может предоставить такие доказательства», - подытожил М.Ахмедоглу.