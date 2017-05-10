Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-миллиметровые минометы (7 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского и Гядабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Шихлар, Ширванлы, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.