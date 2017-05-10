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Политика

В Швеции отметили 94-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10.05.2017 20:52

В Стокгольме состоялось мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Мероприятие было организовано Конгрессом азербайджанцев Швеции (КАШ) и международным журналом «Мир Азербайджана».

Выступая на мероприятии, председатель КАШ Эмиль Мирзоев и главный редактор журнала «Мир Азербайджана», председатель национального фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов подчеркнули заслуги Гейдара Алиева в укреплении независимости Азербайджана, а также его огромный вклад в развитие социально-политической, экономической и культурной сфер жизни страны.

Выступавшие также отметили, что великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджана от бед, которым от подвергся в первые годы независимости, вывел страну на путь развития.

На мероприятии состоялась презентация биографии общенационального лидера на шведском языке «Незабываемые встречи с Гейдаром Алиевым». Автор книги - Эмиль Мирзоев был награжден орденом «Сын Родины» за патриотизм и успешную диаспорскую деятельность. Учредителем ордена является национальный фонд «Деде Горгуд» при содействии журнала «Мир Азербайджана».

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