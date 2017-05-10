Министр: Мы начнем производство БПЛА, способных уничтожить как разведку, технику, так и живую силу противника

Интервью с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым.

- Азербайджан превращается из страны-импортера оружия в страну-экспортера. Если не секрет, что Вы можете сказать об общем портфеле контрактов на экспорт вооружений Азербайджана?

- Как вы знаете, Министерство оборонной промышленности Азербайджана было создано 12 лет назад. При поддержке и под руководством главы государства со дня создания министерства самая современная технология ведущих мировых компаний была завезена в Азербайджан, начато производство оружия, соответствующего современным международным стандартам. Сегодня производится продукция 1200 разновидностей. Наряду с обеспечением Министерства обороны, внутренних войск, пограничных войск страны, мы начали экспорт в соответствующие структуры примерно 10 государств. На сегодняшний день общий объем заключенных нами контрактов составляет около 101 миллиона долларов. 57 миллионов приходится на действующие контракты, есть гарантии соответствующих структур этих государств о том, что они будут приобретать наше оружие и боеприпасы. Сертификаты оружия и боеприпасов на оставшиеся 44 миллиона будут готовы в ближайшие дни. Суть нашего участия в международных выставках заключается в том, чтобы повысить наши экспортные возможности. Мы уже участвовали в тендерах в Турции. Объем тендера, который мы недавно выиграли, составляет 9 млн. долларов. Мы стараемся участвовать в тендерах не только в Турции, но и в других странах мира. Это также создает условия для повышения наших экспортных возможностей. Мы продолжаем работу по наращиванию экспорта.

- В какие страны Азербайджан стабильно экспортирует вооружение?

- В целом могу сказать, что мы экспортируем вооружение компаниям Америки, Африки и стран Европы. Не хочу называть конкретные страны, я говорю в целом о континентах.

- Одним из достижений оборонной промышленности Азербайджана в последние годы является начало проектирования и производства беспилотных летательных аппаратов. Что бы Вы могли сказать о работе в этом направлении?

- Мы уже добились хороших результатов. Сейчас, кроме разведывательных беспилотников, мы начали производить беспилотные летательные аппараты нового поколения. Эти аппараты способны уничтожить и военную технику, и живую силу врага. Сейчас мы работаем над последним проектом, мы будем производить беспилотники с кумулятивной боеголовкой. Эти аппараты дадут нам возможность вести разведку, а также в любой момент уничтожить убежище, технику, живую силу противника.

- Когда армия сможет принять их на вооружение?

- Наша армия уже взяла на вооружение первые аппараты «Зербе» («Удар»). Наши первые аппараты способны вести разведку и уничтожить легкую технику и живую силу врага. Производство беспилотников с кумулятивной боеголовкой мы начнем через 3-4 месяца.

- Судя по статистике поставок вооружений, в частности из России, раньше можно было заметить, что Азербайджан является одним из важных импортеров оружия для этой страны. Из Ваших слов мы так понимаем, что Азербайджан со временем из страны-импортера может превратиться в страну-экспортера оружия.

- В первую очередь, мы выполняем программу госзаказа. Госзаказы формируются на основе заказов Минобороны, внутренних войск, пограничных войск и других структур, а затем утверждаются Кабмином. После удовлетворения внутреннего спроса мы работаем над экспортом.

- Сегодня Вы встретились с министром национальной обороны Турции. Нам удалось узнать, что сегодня вы подпишете договор с ASELSAN…

- Мы согласовали реализацию 4-х проектов с ASELSAN. Наверное, сегодня в связи с договоренностью будут подписаны протоколы.

- Какие конкретные соглашения о сотрудничестве подписаны между Турцией и Азербайджаном в области приобретения оружия?

- Как вам известно, между Турцией и Азербайджаном функционирует Совет стратегического сотрудничества высокого уровня. Кроме того, между нашими силовыми структурами и силовыми структурами Турции ведется военно-технический диалог. В этом диалоге принимают участие представители оборонной промышленности. На этих заседаниях обсуждаются сложившаяся ситуация и перспективы. С 2009 года мы совместно производим 5 видов пистолетов, с компанией ASELSAN подписан протокол о совместном производстве приборов ночного видения, работа в этом направлении продолжается. Сегодня, в дополнение к этому, будут подписаны протоколы о реализации еще 4-х проектов. Кроме того, с турецкой Компанией машиностроения и химической промышленности мы производим автоматы. После создания нашего министерства мы приобрели у соответствующих компаний Турции сырье и готовую продукцию на 130 миллионов долларов, что доказывает высокий уровень отношений между двумя братскими странами.

- Этими братскими отношениями больше всего обеспокоена Армения, которая пытается представить сотрудничество между Турцией и Азербайджаном как «деструктивное»…

- Проведенные с Турцией совместные учения, конечно, являются месседжем Армении. Приведу один пример: У собаки спрашивают, почему ты лаешь? На что она отвечает, пугаю. Спрашивают, а почему тогда у тебя дрожит хвост? На это собака отвечает, что боится. Сейчас Армения находится в похожем положении.

АПА