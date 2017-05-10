Инициатива Президента Азербайджана получила международную поддержку «Саммита молодых лидеров» - ФОТО

Согласно решению Организации исламского сотрудничества (ОИС) о реализации специальной молодежной программы, приуроченной к IV Исламским играм солидарности в Азербайджане и направленной на развитие и укрепление солидарности молодежных движений среди стран ОИС, в Баку начал свою работу «Саммит молодых лидеров – Международной модели ОИС», организаторами которого являются Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Молодежный форум ОИС за диалог и сотрудничество.

Как сообщили в Оргкомитете мероприятия, саммит, где представлены около 100 молодых лидеров и будущих дипломатов из 35 стран-членов ОИС, продлится 2 дня.

На церемонии открытия с приветственными речами выступили министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов, председатель Молодежного форума ОИС посол Эльшад Искендеров, верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насер Абдулазиз Аль-Насер, главный координатор по Общественной дипломатии при Кабинете министров Турции Али Осман Озтурк, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, генеральный секретарь Федерации Исламских игр солидарности Фейсал Аль-Насир, главный директор Цетра экономических и социальных исследований ОИС Муса Кулаклыкая и ректор университета «Богазичи» (Босфор) профессор Мехмет Озкан. Также участникам мероприятия было зачитано обращение генерального секретаря ОИС Юсифа Аль-Усеймина.

Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов, проинформировав участников о проведении национальных этапов программы «ОИС Модель-Азербайджан» в сотрудничесте с Молодежным форумом ОИС, в которой за последние годы приняли участие около 1000 студентов, об организации конференции министров молодежи и спорта ОИС в Азербайджане в 2018 году качестве принимающей страны, отметил, что все это является доказательством того, что Президент Азербайджанской Республики придает особое значение сотрудничеству, направленному на интеллектуальное развитие мусульманской молодежи на национальном и международном уровнях.

В обращении генерального секретаря ОИС Ю. Аль-Усеймина, в котором выражена благодарность Первому вице-президенту Азербайджана и председателю Организационного комитета IV Исламских игр cолидарности Мехрибан Алиевой, отмечено, что проведение этого саммита накануне Исламских игр солидарности фактически свидетельствует об особой значимости, придаваемой как физическому, так и интеллектуальному развитию молодежи в ареале ОИС. В этом обращении также отмечена важность решения, принятого в прошлом году на конференции министров иностранных дел стран ОИС о передаче функции Секретариата по осуществлению межправительственной молодежной политики ОИС Молодежному форуму ОИС, созданному по инициативе Президента Азербайджанской Республики, что безусловно сыграет важную роль в реализации эффективного сотрудничества в молодежной сфере мусульманских стран, а также будет способствовать развитию здорового молодого поколения с широким кругозором.

Председатель Молодежного форума ОИС Эльшад Искендеров в своей речи отметил, что благодаря симуляционным играм Модели ОИС, проведенным в более чем 70 университетах мира, в которых приняли участие десятки тысяч молодых лидеров и будущих дипломатов, эта программа фактически превратилась в современное интеллектуальное движение.

«Накануне Бакинского саммита представители этого движения, отметив в качестве международной общественной поддержки инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2017 года Годом исламской солидарности, выступили с предложением об учреждении Дня молодежи исламского мира начиная с 2017 года» - отметил Э.Искендеров в своей речи.

Он также отметил что, данное предложение принято Правлением Молодежного форума ОИС и решение Форума о проведении Дня молодежи стран ОИС каждый год 3 сентября, в день учреждения Молодежного форума ОИС, именно под девизом «Исламская солидарность в действии», будет рассмотрено на собрании Постоянного совета министров молодежи стран ОИС, намеченного на12 мая в Баку.

Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насер Абдулазиз Аль-Насер в своей речи отметил важность проделанной Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой работы, направленной на развитие молодежи.

Другие выступавшие на церемонии открытия Бакинского саммита выразили свою глубокую благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в качестве главы принимающей страны за поддержку этой программы, направленной на солидарность и интеллектуальное развитие молодежи в ареале ОИС.

Также было отмечено, что проведение Молодежного саммита как официального молодежного мероприятия IV Исламских игр солидарности, проведение мероприятий в рамках Года исламской солидарности, объявленного в Азербайджане, являются важными шагами этой страны, направленными на усиление мусульманской солидарности, предотвращение радикализации молодежи и борьбу с такими возрастающими в мире негативными тенденциями, как исламофобия.

Завтра, на заключительном заседании саммита, в котором принимают участие 100 будущих дипломатов, являющихся победителями конкурсов, проведенных клубами Модели ОИС среди 70 университетов в 35 странах ОИС, руководители международных организаций, высокие представители ООН и ОИС, ректоры вузов и известные научные деятели стран ОИС, государственные представители Азербайджана и Турции, будут награждены команды-победители, объявлены принятые решения, а также принята Бакинская декларация.

Р.Д., И.А.