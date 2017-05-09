Подразделения армянских вооруженных сил вновь нарушили режим прекращения огня, 111 раз за сутки подвергнув обстрелу позиции Национальной армии Азербайджана, в том числе с применением минометов калибра 82 мм и 120 мм (всего выпустив 29 мин).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, вчера и минувшей ночью подразделения армянских ВС обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ сел Шаваршаван Ноемберянского, Вазашен и Беркабер Иджеванского, Мосесгех, Айгедзор и Чинари Бердского районов, а также на безымянных высотах Беркаберского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении.

Подразделения армянских ВС также обстреляли позиции Национальной армии Азербайджана с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Кенгерли, Мерзили, Юсифджанлы, Шихлар и Ширванлы Агдамского, Горган, Ашагы Вейсяли, Ашагы Абдулрахманлы и Гараханбейли Физулинского, а также на безымянных высотах Джебраильского, Агдамского, Ходжавендского, Тертерского, Геранбойского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.

Тимур Рзаев, Э.Т.