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Политика

В Польше отмечена 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 09.05.2017 21:16

В первой столице Польши городе Гнезно при организационной поддержке посольства Азербайджана в Варшаве отмечена 94-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие состоялось в центральном парке города перед памятником, посвященным 540-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей. На памятник нанесены изречения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева о Польше и Папы Римского Иоанна Павла Второго об Азербайджане.

В мероприятии приняли участие руководство администрации города Гнезно, представители местной общественности, члены азербайджанской диаспоры, азербайджанские студенты, обучающиеся в Польше.

Вначале мероприятия к памятнику были возложены цветы и венок.

Посол Азербайджана Гасан Гасанов рассказал о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Он отметил вклад великого лидера в развитие азербайджано-польских связей.

На мероприятии выступили польский журналист Яцек Потоцкий, председатель Совета азербайджанских студентов Польши Наиль Мамедзаде.

Польское аналитическое интернет-издание «Decydent» опубликовало статью о проведенном мероприятии (http://decydent.pl/z-kroniki-bywalca-26/).

АЗЕРТАДЖ

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