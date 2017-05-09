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Политика

МИД: Гейдар Алиев – автор прагматичной внешнеполитической стратегии Азербайджана 09.05.2017 16:19

МИД Азербайджана распространил сообщение по случаю 94-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В сообщении отмечается, что приход к власти в 1993 году Гейдара Алиева стал поворотной точкой во внешней политике Азербайджана. Он заложил основу прагматичной многовекторной внешнеполитической стратегии, опирающейся на национальные интересы.

Гейдар Алиев в тот сложный и напряженный период определил задачи и приоритеты внешней политики страны. На церемонии инаугурации 10 октября 1993 года он заявил, что внешняя политика Азербайджана в первую очередь должна быть направлена на обеспечение государственной независимости. Были приложены усилия для формирования позитивной среды вокруг Азербайджана, нейтрализации негативного влияния из-за рубежа для решения социально-экономических проблем внутри страны, нормализации отношений с соседними государствами, расширения географии внешней политики и успешного проведения энергетической политики на примере заключения «Контракта века». 

Была прорвана информационная блокада в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, и справедливая позиция Баку была доведена до сведения мирового сообщества.

За время пребывания у власти Гейдар Алиев совершил более 100 рабочих и десятки официальных визитов, выступил с трибун самых авторитетных международных организаций, включая Генассамблею ООН, принял сотни делегаций высокого уровня. Под руководством Гейдара Алиева у Азербайджана была сформирована договорно-правовая база с другими государствами и международными организациями, республика стала членом многих международных структур.

В сообщении подчеркивается, что вследствие определенной Гейдаром Алиевым внешнеполитической стратегии география дипломатической представленности Азербайджана в мире расширяется из года в год. Так, сегодня в мире действуют 59 посольств, 9 генеральных и 10 почетных консульств и 8 офисов посольств Азербайджана. А в самой республике осуществляют деятельность посольства около 60 государств, 4 генконсульства, 10 почетных консульств и более 20 представительств международных организаций.  

Сегодня Азербайджан тесно взаимодействует с ООН, Движением неприсоединения, ОБСЕ, Организацией исламского сотрудничества, ЮНЕСКО, Евросоюзом, НАТО, СНГ, Организацией экономического сотрудничества, Советом Европы и другими международными организациями. 

Ялчин Алиев, Г.Р.

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МИД: Гейдар Алиев – автор прагматичной внешнеполитической стратегии Азербайджана
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