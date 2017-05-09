Армянскому лобби не удалось сорвать в Лос-Анджелесе концерт памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Армянское лобби потерпело фиаско в своей попытке сорвать проведение в Лос-Анджелесе большого концерта в память об Общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве.

По сообщению Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, радикальное и агрессивное армянское лобби до концерта прибегло к различным средствам с тем, чтобы помешать его проведению.

Увидев, что не могут достичь своей цели, армянские лоббистские организации в день концерта перед театром Орфеум провели акцию протеста. Однако данная акция была встречена безразличием со стороны пришедших на концерт зрителей, и таким образом, армянское лобби вновь потерпело неудачу.

Большой концерт, организованный Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе при поддержке Исполнительной власти Насиминского района города Баку, прошел успешно и был встречен бурными аплодисментами почти 2 тыс. американских зрителей.

Ялчин Алиев, Г.Р.