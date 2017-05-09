Арье Гут: «Азербайджан является подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога»

Азербайджан, страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман, также является родным домом для ряда других этнических и религиозных групп, в том числе христианских и еврейских общин.

Уважение и терпимость к национальным меньшинствам сыграли важную роль со времен Шелкового пути до современности. Азербайджан раньше европейских государств, еще в начале ХХ века, в период правления Азербайджанской Демократической Республики, предоставил избирательные права женщинам. В тот период и последующие годы в правительстве Азербайджана были представители национальных меньшинств, в том числе евреи. Азербайджанцы никогда не рассматривали евреев как иностранцев. Об этом несколько дней назад в рамках панельной сессии на тему «Личность Гейдара Алиева и межрелигиозная гармония в Азербайджане» IV Всемирного форума по межкультурному диалогу заявил глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сессия, проведенная при модераторстве советника Бакинского международного центра мультикультурализма, профессора Айтен Гахраман, была организована Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и Бакинским международным центром мультикультурализма.

Израильский эксперт отметил, что, несмотря на широкомасштабную войну и агрессию соседней Армении против Азербайджана, принцип мирного сосуществования продолжал оставаться определяющим стержнем азербайджанской политики. "Даже когда более 25-ти лет назад вспыхнул армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, азербайджанское общество продолжало сохранять мир и гармонию среди конфессиональных и этнических групп. Сегодня Азербайджан является сильным независимым государством, лидером геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе. Азербайджан проводит свою независимую многовекторную внешнюю политику"- отметил Арье Гут.

По словам эксперта, Израиль и его народ с большим уважением и почтением относятся к Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву. "В Израиле высоко оценивают усилия Президента Ильхама Алиева по развитию экономики Азербайджана, который становится важным, сильным и независимым актором на международной арене. Израиль активно выступает за территориальную целостность Азербайджана и осуждает агрессивные действия Армении. Израиль как реальный и подлинный партнер продемонстрировал свою поддержку Азербайджану в вопросе возвращения Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, которые в течение 25 лет находятся под оккупацией Армении", - отметил израильский эксперт.

Арье Гут отметил, что несколько лет назад весь мир отмечал 70-летие освобождения Освенцима. «Я - внук офицера Советской Армии, чья семья была уничтожена нацистами в Украине, и именно в тот день участвовал наряду с мэром города Акко Шимоном Ланкри в конференции, посвященной Международному Дню памяти жертв Холокоста в Баку. Эта конференция была организована в Азербайджане, где большинство населения составляют мусульмане, при поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма и Бакинского славянского университета. В ходе конференции мои азербайджанские друзья и коллеги выразили осуждение жестоких действий и геноцида, совершенных фашистским режимом против 6 миллионов евреев. Участвуя в конференции, я почувствовал, что азербайджанцы воспринимают боль и страдания еврейского народа, как свои собственные. Для меня, как гражданина государства Израиль, очевидно, что руководство Азербайджана, где никогда не было антисемитизма, считает мультикультурализм и толерантность образом жизни в стране. Евреи и мусульмане в Азербайджане всегда мирно сосуществовали как братья и были связаны общей историей и судьбой", – отметил Арье Гут.

Израильский эксперт подчеркнул, что массовое уничтожение евреев было закодировано германской бюрократией как “окончательное решение еврейского вопроса”, европейское еврейство гибло в гетто, концентрационных лагерях, во время “маршей смерти” и в результате массовых расстрелов. “Почему массовая резня и убийство тысяч людей стали на исходе XX века и в начале XXI века коренным пунктом всех коллизий- духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы. Холокост – это трагедия моего народа, трагедия, которая долгое время была закрытой темой. Именно поэтому кровавый и варварский акт геноцида в азербайджанском Ходжалы – эта моя личная боль, это и моя личная трагедия. Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку на карте. Это имена деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности – Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список пополнился еще одним названием — азербайджанским городом Ходжалы. Эта трагедия – злодеяние против всего человечества. Это уже исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не пощадили фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности. В результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей – старики, дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты невиданным мучениям, оскорблениям и унижениям. Намеренное, массовое истребление гражданского населения города Ходжалы проводилось только по одной причине – все были азербайджанцами. И скажите мне,чем нынешние армянские фашисты отличаются от кровавых современных террористов ИГИЛ?”, – сказал Арье Гут.

По мнению Гута, эта варварская жесткость в отношении невинных детей, женщин и стариков не поддается никакому объяснению. "Мир должен знать о том, что это преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Сегодня люди, занимающие высокие посты в Армении – Сейран Оганян, Серж Саргсян, а также Роберт Кочарян и другие, как виновники случившегося геноцида, должны предстать перед международным судом. Преступление не должно остаться безнаказанным. Сегодня это факт, что в Армении реально создан масштабный культ Дро и Нжде. В их честь чеканят памятные монеты, снимают художественные и документальные фильмы, а в столице Армении именем Гарегина Нжде названа площадь. Подчеркнем: культ осуществляется не силами каких-то маргинальных политических группировок – за этими действиями стоит государство. Дошло до того, что после создания в Армении Академии ОДКБ желание сотрудничать с новой структурой изъявил Институт национальных стратегических исследований имени Драстамата Канаяна Минобороны Армении. Думаю, дальше некуда, когда Институт национальных стратегических исследований при Министерстве обороны Армении называют именем фашиста и антисемита, уничтожившего более 30 000 евреев”,- отметил израильский эксперт.

Арье Гут сказал, что руководство Азербайджана проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни еврейской общины страны, которое не имеет прецедентов в мире. «Под патронажем Президента страны были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого еврейского музея в Азербайджане, который будет первым еврейским музеем на Южном Кавказе. Если у кого-то возникает вопрос, каким образом такая страна как Азербайджан, где большинство населения - мусульмане, сумела наладить такой тесный диалог, сотрудничество и партнерство с Израилем, достаточно взглянуть на знаменитую еврейскую Красную Слободу в горном районе Куба. Поселок Красная Слобода – единственное уникальное место компактного проживания евреев в мире после Израиля, настоящая гордость Азербайджана. Здесь евреи и азербайджанцы веками живут как родные братья, они связаны общей историей и судьбой. Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Толерантность и мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского общества. Азербайджан предпринял необходимые усилия по созданию и стимулированию политических и социальных условий для развития и укрепления традиций мультикультурализма и толерантности», - подчеркнул Арье Гут.

Израильский эксперт отметил, что Президент Ильхам Алиев заслужил уважение и почтение большой части как израильского общества, так и еврейских общин мира за свою приверженность светскому государству, толерантности, уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в стране, в том числе и к евреям Азербайджана.

«Отношения между Израилем и Азербайджаном, а также азербайджанскими мусульманами и азербайджанскими евреями нельзя объяснить лишь взаимным интересом. Сегодня общие ценности и общая история пронизывают современные азербайджано-израильские отношения. Обе страны обогащаются наличием человеческих связей между ними и решимости жить в разнообразных религиозно-толерантных обществах. Очевидно и ясно, что евреи и мусульмане в Азербайджане мирно сосуществовали и сосуществуют сегодня как братья и навсегда связаны общей историей и судьбой», – резюмировал израильский эксперт.