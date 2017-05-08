Глава пресс-службы МИД Ирана Бахрам Касеми после встречи с министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве выразил отношение к одиночной роли Москвы в урегулировании, отмечает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, говоря о наблюдающейся в последнее время активности России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, Б.Касеми сказал: «В урегулировании карабахского конфликта основную роль играют два фактора – время и серьезность намерений сторон конфликта. Мнение о том, что этот конфликт может быть урегулирован одним человеком или одной страной - неправильное. Решить нагорно-карабахский конфликт, не учитывая роль народа, невозможно. Роль народа в урегулировании этого конфликта будет решающей».

М.Ахмедоглу отметил, что, таким образом, в заявлении МИД Ирана содержатся следующие месседжи:

I. Иран официально ставит под сомнение роль РФ в нагорно-карабахском урегулировании. Это происходит впервые. Во-первых, Россия также является государством региона. Во-вторых, на фоне известного отношения США к Ирану, ИРИ нуждается в РФ.. Если Б.Касеми, как официальное лицо, хочет создать в такое время напряженность в отношениях между своим государством и Россией, то это значит, что Б.Касеми чем-то недоволен или же работает на антииранские силы, действующие за пределами Ирана.

II. Армения координирует с Ираном антироссийскую позицию. Высокопоставленный представитель Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов на последней встрече заявил о давлении РФ на Армению. ИРИ спустя всего несколько часов после встречи МИД сделала заявление, отрицающее роль России и отвечающее интересам Армении. Несогласие Армении стало известно именно сейчас.

III. Позиция Б.Касеми противоречит официальной концепции ИРИ. Согласно официальной концепции Ирана, нагорно-карабахский конфликт начали не народы, он является результатом геополитической игры христианских государств.

IV. Иран, затягивая урегулирование нагорно-карабахского конфликта, создает дополнительные рычаги давления на Азербайджан или совершенствует эти рычаги. У Ирана есть исключительные возможности в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Иран может решить эту проблему в течение нескольких часов. Если бы Иран решил нагорно-карабахскую проблему, то позиция Израиля не была бы столь актуальной. Если бы Иран захотел, то Саудовская Аравия не имела бы возможности заинтересоваться этой проблемой. В последнее время Иран беспокоит то, что Саудовская Аравия уделяет внимание нагорно-карабахскому урегулированию.

«Грамотность является не самым важным критерием в назначениях, проводимых в последнее время в МИД Ирана. Пресс-секретарь Бахрам Касеми также является неграмотным. Мы можем принять позицию Бахрама Касеми, согласно которой «нагорно-карабахский конфликт не может быть урегулирован одной страной». Если это так, то ИРИ должна создать условия для подключения к этому урегулированию арабских и других мусульманских государств, например, Пакистана. Иран должен выступить с таким обращением. Арабские страны создали для Ирана все необходимые условия для того, чтобы заниматься освобождением от израильской оккупации Палестинских территорий, находящихся в 1200 километрах от него. Точно по такому же принципу Иран может дать возможность любому арабскому государству и Пакистану, используя иранскую территорию приблизиться к региону нагорно-карабахского конфликта. Иран является единственным соседом зоны нагорно-карабахского конфликта. Безграмотные чиновники ИРИ доставят еще много проблем этой стране. Будет доказана поддержка ИРИ армянского терроризма», - уверен М.Ахмедоглу.