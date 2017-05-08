Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 109 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби и Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Гарагашлы, Баш Карвенд, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.