7 мая президент Армении Серж Саргсян отправился на оккупированные территории Азербайджана, сообщает «Спутник Армения».

Серж Саргсян примет участие в мероприятиях, посвященных захвату азербайджанского города Шуша армянскими вооруженными формированиями 8 мая.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.