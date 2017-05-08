Азербайджанский дипломат ответил на искажение сути армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в аргентинской газете.

Так, 22 апреля в аргентинской газете Clarin была опубликована искажающая суть конфликта статья под заголовком «Карабах – бедный народ, который хочет защитить свою идентичность в водовороте Южного Кавказа».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, в ответ в этом же издании была опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Рашада Асланова.

В статье посол расценил ранее опубликованный газетой материал как фальсификацию истории одной страны, пропаганду сепаратизма, агрессии и захвата земель.

«С сожалением отмечаю, что статья о конфликте между Азербайджаном и Арменией была полностью представлена в предвзятой форме», - отмечает дипломат.

Посол указывает, что содержащаяся в статье информация о якобы религиозном конфликте между католиками и мусульманами в Карабахе (следует отметить, что официальное название армянской церкви - Армянская апостольская церковь) не соответствует действительности, и отмечает, что в Азербайджане в мире и согласии живут представители многих религиозных конфессий и национальностей.

Кроме того, посол представляет информацию об истории Карабахского региона, который до оккупации Российской империей в начале 19 века входил в состав различных азербайджанских государственных образований.

«Переселение армян на азербайджанские территории началось после подписания между Ираном и Россией 1813 году Гюлистанского и в 1828 году Туркманчайского договоров. В результате продолжения этой политики и в период Советского Союза территория Азербайджана с 114 тыс. кв. км сократилась до 86 тыс. кв. км», - указал он.

Говоря о проведенном на оккупированных территориях т.н. «референдуме», дипломат указал, что данные действия нарушают Конституцию Азербайджана, нормы и принципы международного права и не имеют никаких правовых оснований.

Эльшан Рустамов, Г.Р.