3 мая на англоязычном сайте известного катарского телеканала «Аль-Джазира» была опубликована статья Хадиджи Исмаил «Возрастающая роль расследований в журналистике».

В статье Хадиджа Исмаил раскритиковала азербайджанское правительство, озвучив обвинения в давлении на СМИ, преследовании журналистов, проводящих расследования.

Вслед за этим на сайте была размещена статья Азера Хасрета «Ограничивают ли государственные интересы свободу выражения?». В своей статье он выступил оппонентом Хадиджи Исмаил по вопросу состояния азербайджанской прессы и ответил ей вескими фактами.

«Аль-Джазира» опубликовала обе статьи в качестве двух противоположных мнений.

Однако после выхода статьи А.Хасрета, Хадиджа Исмаил написала статус, в котором назвала его представителем властей: «Представитель властей Азербайджана ответил мне. Кроме всего прочего, он прикрывается Международным институтом прессы и другими международными структурами».

Интересно, что эта реакция Х.Исмаил сразу же привлекла внимание армян, и они начали писать в соцсетях унизительные статусы об А.Хасрете. Наиболее активный из них – пользователь Twitter Ани Вандарян написала такой статус:

«Статья Азера Хасрета – сторонника режима, который за лояльность азербайджанским властям был вознагражден на днях поездкой в Индонезию».

В интервью 1news.az Азер Хасрет сказал, что удивлен происходящим, и что Х.Исмаил построила свою статью на необоснованных обвинениях:

«На англоязычном сайте катарского телеканала «Аль-Джазира» были опубликованы две статьи из Азербайджана. Одна из них – статья Хадиджи Исмаил, другая – моя. Статья Хадиджи Исмаил однобокая, написанная с антиазербайджанской позиции. Моя же статья – полностью объективная, и в тоже время является ответом на необоснованные обвинения. В материале я перечислил конкретные факты, связанные с Азербайджаном, выразил объективную позицию по происходящим процессам и т.д.

Надо было ответить на безосновательные обвинения и клевету Хадиджи Исмаил, и я ответил. Тем самым, вопрос должен был быть закрыт. Но после выхода моей статьи Хадиджа Исмаил инициировала в социальных сетях кампанию против меня, к которой сразу же присоединились армяне. Здесь уже шила в мешке не утаишь. Стало понятно, что за кампанией, проводимой Хадидже Исмаил, на самом деле стоят армяне».

По словам А.Хасрета, нападки армян в его адрес сразу после написанного Х.Исмаил являются свидетельством ее сотрудничества с армянами:

«Я уже долгие годы говорю, что Хадиджа Исмаил и подобные ей лица сотрудничают с армянами, проводят антиазербайджанскую пропаганду. Некоторые обвиняют нас в том, что мы за каждую критику называем людей сторонниками армян. Однако тот факт, что после выхода статей, по одному знаку Хадиджи Исмаил, армяне перешли в наступление на меня, показывает, что она с ними действительно сотрудничает. Правда, она этого не признает и говорит, что не имеет к этому никакого отношения, что якобы армяне действуют сами. Но ввиду того, что я и сам являюсь активным пользователем соцсетей, то хорошо знаю, что к чему».

А.Хасрет отметил также, что не потерпит того, что Х.Исмаил назвала его человеком, живущим за счет взяток, и что он примет соответствующие меры:

«Мое внимание привлекло, что в своих последующих высказываниях в соцсетях Хадиджа Исмаил, наряду с тем, что сравнивает меня с армянами, предполагает также и то, что я живу за счет взяток. Конечно же, ей придется ответить за эти обвинения и клевету. Сейчас я за границей. После возвращения в Баку я выступлю с широким комментарием и заявлением по этой теме. То есть, я покажу Хадидже Исмаил, кто больше является армянином, кто живет за счет взяток и, в целом, кто есть кто.

Если Хадиджа Исмаил на самом деле была бы привержена принципам свободной прессы, ей не стоило доводить дело до этого. Она написала статью, я ответил, и на этом вопрос должен был быть закрыт. Но, к сожалению, она проявила нетерпимость, в том числе, к плюрализму мнений, и конечно, мы поступим соответственно».

Отвечая на вопрос о конкретных шагах в отношении Х.Исмаил, А.Хасрет отметил, что является сторонником проведения обсуждений и дискуссий в цивильной форме:

«Я никогда никого не оскорбляю, в то же время не являюсь сторонником клеветы и очернения. Но, как я сказал, Хадиджа Исмаил оклеветала меня, и конечно, должна будет за это ответить. Я думаю ответить ей, используя ей свой журналистский опыт.

Конечно, мой ответ будет переведен на английский язык, и я отправлю его в международные организации, с которыми связана Хадиджа Исмаил. Я спрошу у них, если они и вправду говорят о плюрализме мнений, свободе прессы и других вопросах, то этот человек продемонстрировал нетерпимость, и в то же время называет меня армянином и взяточником. Конечно, такое не должно остаться без ответа.

Мы всегда терпимо относились к таким людям. Но всему есть предел. Я же не занимаю какую-либо должность, чтобы получать взятки. Не занимаюсь какой-то официальной деятельностью. Не представлен в какой-либо государственной структуре. В целом, на должностях, которые я занимаю, нет возможностей для получения взяток. Поэтому Хадиджа Исмаил должна будет ответить за клевету».

Отметим, что это не первый случай обвинения Х.Исмаил в сотрудничестве с армянами.

Еще в сентябре 2014 года, оппозиционная газета «Йени Мусават» обвинила Хадиджу Исмаил в подаче армянам знака для начала акции против Азербайджана на мероприятии ОБСЕ.

Как отмечала газета, в ходе выступления азербайджанского делегата - главы НПО «Азербайджанский Институт Демократии и Прав Человека» (АИДПР) Ахмеда Шахидова, несколько человек попытались отвлечь внимание участников от темы его выступления.

«Около 10-ти армян встали со своих мест, повернувшись к выступавшему спиной. Встали они после соответствующего сигнала, поданного журналистом из Азербайджана Хадиджей Исмаиловой», - писала «Йени Мусават» (подробнее здесь).

Также ряд экспертов указывал и на поддержку, которую оказывала Хадидже Исмаил адвокат Амаль Клуни, защищавшая сторону армян в тяжбах по вопросу т.н. «геноцида».

«Было бы логичным предположить, что Амаль Клуни после провала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Догу Перинчек против Швейцарии» не будет ввязываться в политические процессы, однако на деле получилось иначе», - заявил тогда по этому поводу азербайджанский историк-исследователь, эксперт Института по правам человека НАНА Ризван Гусейнов.

«Видимо, есть какая-то установка армянской диаспоры для очередного использования этой неудачницы», - сказал он (читайте подробнее здесь).

1news.az также рассказывал о брюссельском «концерте» Хадиджи Исмайловой в составе армянского хора. Произошло это 19 июля 2013 года в брюссельском офисе Фонда Маршалла. Тогда пылкую речь Х.Исмаил, направленную против Азербайджана, главным образом поддержали армянские участники мероприятия.

Годом позднее армянские же пользователи «Твиттер» стали одними из самых активных защитников Х.Исмаил, протестуя против ее задержания полицией.

Тогда армянские журналисты, блогеры, социальные и политические деятели начали в соцсетях Twitter и Facebook кампанию в защиту Х.Исмаил, размещая в своих профилях сообщения на эту тему и сопровождая их хэштегом #khadijaismail.

Самой активной среди данной группы армянских блогеров стала все та же Ани Вандарян, известная своей радикальной позицией в отношении Азербайджана, регулярно публикуемой в соцсетях.

1news.az