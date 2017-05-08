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Политика

Баку исключил испанского журналиста из списка лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах 08.05.2017 16:55

Публикующийся в СМИ Аргентины и других латиноамериканских стран испанский журналист Рикардо Маркина Монтаньяна, обратившись с письмом в посольство Азербайджана в Буэнос-Айресе, попросил исключить его имя из списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в своем письме Р.Монтаньяна заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках его признанных на международном уровне границ. Он отметил, что в своих репортажах, подготовленных на оккупированных территориях, подчеркивал, что эти земли принадлежат Азербайджану.

Выразив сожаление в связи с посещением этих территорий, журналист указал, что его поездка на оккупированные территории Азербайджана ни при каких обстоятельствах не служит поощрению созданного на этих землях самопровозглашенного режима.

Журналист также принес свои извинения правительству и народу Азербайджана.

После рассмотрения в соответствующем порядке обращения Р.Монтаньяна было принято решение исключить его имя из списка нежелательных лиц.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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