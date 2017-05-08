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Политика

Хикмет Гаджиев: Героизацией фашизма Армения демонстрирует неуважение к жертвам Второй мировой 08.05.2017 15:41

Азербайджан внес большой вклад в победу во Второй мировой войне, говорится в распространенном в понедельник комментарии главы пресс-службы МИД АР Хикмета Гаджиева по случаю 72-й годовщины победы над фашизмом.

«Из Азербайджана на фронт были отправлены более 640 тыс. человек, более 300 тыс. из них погибли в боях. Азербайджанские госпитали приняли на лечение более 440 тыс. раненых. В Баку производились оружие и боеприпасы свыше 130 наименований. 80% необходимого для фронта бензина, 90% смазочных масел обеспечивалось Азербайджаном В 40-х годах из 33 млн тонн нефти, добывавшихся в СССР, 23,5 млн тонн приходились на долю Азербайджана. Ученые-химики во главе с Юсуфом Мамедалиевым в годы войны организовали производство 38 видов смазочных масел, 9 наименований авиационного и 8 видов дизельного топлива. И Азербайджан, внесший вклад в победу над фашизмом, также серьезно беспокоят поднимающие голову в настоящее время тенденции по героизации фашизма, расовая дискриминация, ксенофобия и шовинизм», - отмечает Х.Гаджиев.

В его комментарии говорится, что Азербайджан поддерживает и присоединяется в качестве соавтора к резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма, служащего поощрению расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ней нетерпимостью. Последняя такая резолюция была принята Генассамблеей ООН 19 декабря 2016 года. Резолюция требует законного наказания за распространение идей о расовом превосходстве либо ненависти, оказание материальной или любой другой помощи расистской деятельности и актам насилия.

«Хоть Армения и проголосовала за эту резолюцию, в действительности же пропаганда нацизма и героизация фашизма превратилась в этой стране в государственную политику. Так, пропаганда в качестве «национальных героев» служившего фашистской Германии генерала СС Гарегина Нжде и Драстамата Канаяна, известного по кличке «Дро», увековечение их имен наглядно показывают истинное содержание армянского режима. Гарегин Нжде и Драстамат Канаян в годы Второй мировой войны безжалостно уничтожали на территории СССР евреев и представителей других наций. Также в Болгарии и Румынии были созданы боевые группы, состоявшие из членов армянской националистической организации «Цехакрон», которая призывала всех армян мира к сотрудничеству с нацистами. Разделив фашистскую идеологию дискриминации, расизма и антисемитизма, Гарегин Нжде стал основоположником аналогичной армянской национальной идеологии, которая составляет основу деятельности правящей Республиканской  партии Армении и на которой основывается армянское правительство в целом. Вызывает ужас то, что эта расовая идеология под названием «Нждеизм» включена в программу среднего и высшего образования в Армении, и молодое поколение воспитывается в этом духе. Возглавляемая главой государства Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) считает Нжде своим идеологическим лидером», – подчеркивает Х.Гаджиев. По его словам, изданная в 2004 году РПА книга «Учение Гарегина Нжде» на государственном уровне пропагандируется за рубежом армянскими диппредставительствами, а из госбюджета этой страны выделено несколько миллионов долларов на съемки фильма об этом «национальном герое».

«Действия Армении, подобные героизации фашизма, в том числе открытие 28 мая 2016 года при участии руководства страны в центре Еревана большого памятника Гарегину Нжде является ярким примером неуважения к миллионам погибшим в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне, их близким, ветеранам. Обращаясь к тем, кто спасал мир от фашистской угрозы, членам семей миллионов погибших на этом пути, ветеранам и инвалидам войны и в целом к мировому сообществу, призываем их возвысить голос против подобных усилий Армении. Несмотря на такую несправедливость, мы уверены, что исторический подвиг азербайджанских сынов и дочерей, прошедших славный боевой путь во Второй мировой войне, а также заслуги тех, кто самоотверженно трудился в тылу, никогда не сотрутся из памяти и будут служить примером настоящего патриотизма для молодого поколения», - подытожил споуксмен МИД Азербайджана.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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