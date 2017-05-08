МИД Азербайджана распространил в понедельник заявление в связи с годовщиной оккупации армянскими вооруженными силами города Шуша.

В заявлении говорится, что в результате оккупации 8 мая 1992 года этого древнего азербайджанского города были разрушены сама Шуша и 30 сел района, погибли 195 мирных жителей, ранены 165 человек, 58 человек пропали без вести, более чем 24-тысячное население подверглось этнической чистке.

«Оккупация города Шуша – составная часть систематической агрессивной и оккупационной политики Армении против Азербайджана. В результате этой оккупационной политики Армения, применив силу, оккупировала Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему 7 районов Азербайджана, на оккупированных территориях свыше 1 миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке, во время войны со стороны Армении были совершены тяжкие военные преступления и преступления против человечности.

Находящийся уже 25 лет под оккупацией город Шуша, наряду с тем, что является неотъемлемой частью признанной на международном уровне территории Азербайджана, имеет для азербайджанского народа историческое, культурное и символичное значение. Оккупацией города Шуша, считающегося «Колыбелью азербайджанской музыки» и «Консерваторией Востока», нанесен удар по материально-культурному и нравственному наследию азербайджанского народа», - говорится в заявлении. В нем отмечается, что в рамках целенаправленной политики Армении по разрушению, разграблению, надругательству и присвоению материально-культурных и религиозных памятников только в Шуше было разрушено более 170 жилых домов и до 160 культурных и исторических памятников, считающихся памятниками архитектуры, осквернены и подверглись вандализму места поклонения и мечети, уничтожено много редких экземпляров рукописей. В их числе - дворец и библиотека Панах хана, Ханский дворец и караван-сарай, мечети Саатлы, Юхары и Ашагы Гевхарага, Мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие памятники.

«Находящийся временно под оккупацией Нагорно-Карабахский регион всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана», - подчеркивается в документе.

МИД напоминает о принятых в 1993 году четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН, признающих принадлежность этих земель Азербайджану и требующих немедленного вывода из них оккупационных сил.

«Международное сообщество однозначно и решительно поддерживает и уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках его признанных на международном уровне границ. Тем самым международное сообщество еще раз поясняет Армении, что никогда не примет полученный в результате оккупации статус-кво. Также неприемлемы попытки нарушения признанных на международном уровне границ государств с применением силы.

Армения, демонстрируя полное неуважение позиции международного сообщества и грубо нарушая общепринятые нормы и принципы международного права, все еще отказывается вывести свои войска с оккупированных территорий. Она меняет физические, демографические и культурные особенности оккупированных территорий, отвергает право сотен тысяч азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, на возвращение в Нагорный Карабах и прилегающие 7 районов и тем самым продолжает усилия, направленные на закрепление статус-кво», - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Армения, злоупотребляя одним из высших принципов международного права, который предусматривает право народов на самоопределение, пытается замаскировать свой захват территорий Азербайджана. Попытки Армении представить это как самоопределение проживающих в Азербайджане армян не имеют ничего общего с тем, как это отражено в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте, отмечается в документе.

МИД Азербайджана призывает международное сообщество принять меры для принуждения Армении к миру, оказания на нее серьезного политико-дипломатического давления с целью освобождения оккупированных азербайджанских территорий и занятия Ереваном конструктивной позиции на переговорах по карабахскому урегулированию.

«Азербайджан является наиболее заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании конфликта путем переговоров и в обеспечении устойчивого мира в регионе. Если переговоры не завершатся прекращением Арменией оккупации азербайджанских территорий, Азербайджан сохраняет за собой право обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ, как это отражено в Уставе ООН», - подытоживается в заявлении.

Ялчин Алиев, Э.Т.