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Политика

Армяне ведут большую кампанию против моей кандидатуры на пост гендиректора ЮНЕСКО – Полад Бюльбюльоглу 06.05.2017 12:50

Выражаю благодарность всем, кто поддерживает мое избрание на пост генерального директора ЮНЕСКО.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Дипломат указал, что даже дружественные страны открыто не говорят о том, чью кандидатуру будут поддерживать.

«Недавно глава Туркменистана присудил мне звание народного артиста этой страны. Такое происходит впервые между двумя государствами, что один человек стал народным артистом и Туркменистана, и Азербайджана. Это тоже своего рода показатель поддержки», - сказал он.

Отвечая на вопрос касательно проводимой армянами пропаганды против его кандидатуры, П.Бюльбюльоглу привел слова политолога Сергея Маркова о том, что вне зависимости от того, кто будет кандидатам от Азербайджана, армяне будут недовольны.

«Армяне ведут большую кампанию против моей кандидатуры, со всего мира направляют письма. Однако я спокойно отношусь к этому», - сказал он.

По его словам, еще много будет проведено встреч, обсуждений, визитов в различные страны до избрания.

«Здесь есть и геополитические процессы, еще есть пять месяцев, и за этот период много чего может измениться», - сказал он.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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