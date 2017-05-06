Выражаю благодарность всем, кто поддерживает мое избрание на пост генерального директора ЮНЕСКО.
Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.
Дипломат указал, что даже дружественные страны открыто не говорят о том, чью кандидатуру будут поддерживать.
«Недавно глава Туркменистана присудил мне звание народного артиста этой страны. Такое происходит впервые между двумя государствами, что один человек стал народным артистом и Туркменистана, и Азербайджана. Это тоже своего рода показатель поддержки», - сказал он.
Отвечая на вопрос касательно проводимой армянами пропаганды против его кандидатуры, П.Бюльбюльоглу привел слова политолога Сергея Маркова о том, что вне зависимости от того, кто будет кандидатам от Азербайджана, армяне будут недовольны.
«Армяне ведут большую кампанию против моей кандидатуры, со всего мира направляют письма. Однако я спокойно отношусь к этому», - сказал он.
По его словам, еще много будет проведено встреч, обсуждений, визитов в различные страны до избрания.
«Здесь есть и геополитические процессы, еще есть пять месяцев, и за этот период много чего может измениться», - сказал он.
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