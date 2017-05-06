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Политика

Араз Азимов: «Офис ОБСЕ в Ереване закроется полностью в течение трех месяцев» 06.05.2017 12:24

Закрытие офиса ОБСЕ в Ереване является результатом принятого председателем этой организации решения, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«Нынешний председатель ОБСЕ принял решение о закрытии офиса в Ереване, исходя из создавшейся ситуации», - подчеркнул А.Азимов в субботу в беседе с журналистами.

По его словам, причиной принятия такого решения стал отказ руководства Армении от представленных ему со стороны ОБСЕ предложений в связи с естественной обеспокоенностью официального Баку.

«Предложения ОБСЕ основывались на легитимных беспокойствах Азербайджана, потому что мы потребовали от ОБСЕ определенных гарантий того, что офис организации в Ереване будет осуществлять свою деятельность в пределах границ Армении и только на территории этой страны. Чтобы эта деятельность не касалась оккупированных территорий Азербайджана, контролируемых Арменией», - сказал А.Азимов.

Он добавил, что еще одним требованием Баку было, чтобы деятельность ереванского офиса ОБСЕ ни при каких условиях не затрагивала вопрос армяно-азербайджанского конфликта, а также мер, направленных на его урегулирование, и политического, военного, гуманитарного и экономического аспектов решения проблемы.

«Это – два основных вопроса. У нас есть обеспокоенность. Эти вопросы были подняты (Азербайджаном), и в результате австрийское председательство произвело определенные изменения и представило текстуальные предложения, с которыми Армения не согласилась», - отметил замминистра.

Между тем, по его словам, Австрия и другие страны ОБСЕ, «приняв нашу обеспокоенность, решили, что в этом случае офис не может продолжать свою деятельность».

«Итак, офис закроется. Процесс закрытия уже начался и в течение трех месяцев должен завершиться», - подчеркнул А.Азимов.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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