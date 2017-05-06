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Политика

Али Гасанов о том, почему не выполняются резолюции Совбеза ООН по освобождению азербайджанских земель 06.05.2017 12:17

Любой диалог, в конечном итоге, должен опираться на право, а международное право – это устав ООН.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в ходе обсуждений на панельной сессии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Инклюзивный диалог в период глобализации».

По его словам, страны, когда становились членами ООН, брали на себя обязательства выполнять ее устав, самое меньшее, не нарушать ее принципы.

«А кто является гарантом устава ООН? Это страны - постоянные члены Совбеза ООН. Невозможно не согласиться с упреками в адрес Совбеза ООН», - сказал он, приведя в пример нерешение до сих пор конфликта в Сирии.

А.Гасанов напомнил, что Совбез ООН принял 4 резолюции по освобождению оккупированных территорий Азербайджана, которые до сих пор не выполнены, в то время как некоторые другие резолюции выполняются в считанные часы.

«В Совбезе ООН есть некоторые страны, которые поддерживают Армению и не дают возможности ввести санкции в отношении нее», - сказал он.

6 мая в Баку продолжает работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, посвященный теме «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО. В мероприятии принимают участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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