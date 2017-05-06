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Политика

Новруз Мамедов: «В мире никого не интересует, откуда в Азербайджане появился 1 млн беженцев» 06.05.2017 11:36

Осуществленная Азербайджаном в последние годы работа не была проделана ни одним государством мира.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей АП Новруз Мамедов, выступая на панельной сессии на тему «Развитие мирных отношений путем межкультурного диалога» в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога.

«Осуществленная Азербайджаном в последние годы работа не была проделана ни одним государством. Так это и в спортивной, и в культурной сферах», - сказал Н.Мамедов.

Он отметил, что в последние годы в мире увеличилось число горячих точек, террористических организаций.

«Азербайджан построил независимое государство при наличии у него 1 млн беженцев. Откуда появились эти беженцы – никого не интересует. Азербайджанские земли уже более 25 лет находятся под оккупацией. Однако ни одна страна по этому поводу не выражает конкретной позиции. Документы 20-30-летней давности убираются в архив.

Крупные страны пытаются разрешить проблемы между собой. А небольшие страны ждут, что же произойдет завтра, через месяц? Но если хотя бы один человек работает во имя истины, то стоит быть оптимистом. Если не будет всестороннего подхода, международное право невозможно. Если этого не будет, напряженность в мире будет продолжаться», - подчеркнул Н.Мамедов.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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