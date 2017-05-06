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Политика

Араз Азимов: «Страны-посредники по Карабаху, отстранившись от урегулирования, преследуют лишь свои интересы» 06.05.2017 11:25

ООН взяла на себя слишком много функций, с которыми в реальности не может справиться.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, выступая на панельной сессии «При миротворчестве: 70-летняя деятельность ООН во имя формирования культуры превентивных мероприятий» в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога.

«ООН взяла на себя большую ответственность в миротворчестве, но при этом не имеет достаточно сил влиять на существующие конфликты», - подчеркнул дипломат.

Он отметил принятие Советом безопасности ООН четырех известных резолюций по карабахскому конфликту, которые указывают конкретные направления действий для участников конфликта.

«Но если эти резолюции не соблюдаются, то в принятии других документов уже нет смысла», - сказал А.Азимов.

Он отметил, что Азербайджан больше 25 лет живет в условиях конфликта.

«В реальности можно было принять меры в самом начале этого конфликта. Это были упущенные возможности. Но не факт, что это привело бы к каким-то результатам. Мы живем в таком мире», - сказал замминистра.

«У нас есть Минская группа ОБСЕ, но она как будто отстранена от процесса урегулирования. Ее сопредседатели - Россия, США и Франция - занимаются лишь своими делами, преследуют свои интересы», - констатировал А.Азимов.

Он отметил, что местом проведения этого мероприятия не случайно выбран Азербайджан.

«Мы – страна, вносящая вклад в международное сотрудничество. Мы играем роль моста, объединяя различные культуры и цивилизации. У Азербайджана есть свои бренды: толерантность, мультикультурализм. Мы скоро отметим 25-летие сотрудничества с ЮНЕСКО. Азербайджану есть что представить, и он хочет представить миру свои достижения», - сказал заместитель главы МИД Азербайджана.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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