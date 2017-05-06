Наблюдения показывают, что региональные и международные проблемы, связанные с безопасностью, не ограничиваются лишь военными, политическими вопросами, а также охватывает социально-экономические межкультурные отношения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Выступая на панельной сессии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Инклюзивный диалог в период глобализации», А.Гасанов указал, что глобализация, с одной стороны, дает импульс интеграционным процессам, с другой, в какой-то мере создает условия для противостояния культур и цивилизаций.

По его словам, на современном этапе развития международных отношений наблюдаются сложные и противоречивые процессы, которые меняют геополитическую картину.

«Конечно же, здесь самым эффективным средством для предотвращения негативных тенденций является усиление между государствами взаимного сотрудничества в политической, социально-экономической, научной и технологической сферах, достижение инклюзивного развития общества», - сказал он.

А.Гасанов указал, что гуманизм, терпимость, верховенство закона и общечеловеческие ценности, которые являются приоритетными принципами инклюзивного диалога, рассматриваются как одно из средств преодоления беспокоящих международное сообщество глобальных проблем и конфликтов.

«Расположенный на стратегическом перекрестке Европы и Азии Азербайджан высоко оценивает роль инклюзивного диалога, проводит в этом направлении активную политику», - сказал он.

А.Гасанов выразил сожаление в связи с тем, что в сегодняшнем современном мире религиозная, расовая и национальная нетерпимость, случаи разрушительного сепаратизма приводят к возникновению проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

«Азербайджан очень хорошо понимает сложность проблем в этой сфере ввиду наличия одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в результате этнической чистки и оккупации со стороны Армении», - сказал он.

6 мая в Баку продолжает работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, посвященный теме «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО.

В мероприятии принимают участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.