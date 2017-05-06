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Политика

ВС Армении из минометов обстреляли азербайджанские позиции 06.05.2017 10:24

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы (17 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района,  а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

1news.az

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